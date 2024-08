Sechs Tore, aber kein Sieger - Hatzendorf erkämpft sich ein 3:3 in Mitterdorf

Details Samstag, 31. August 2024 10:40

Ein spannendes und torreiches Spiel endete mit einem 3:3-Unentschieden zwischen dem USV Mitterdorf/R. und dem USV Hatzendorf. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und sorgten für reichlich Unterhaltung auf dem Platz. Trotz einer soliden Führung der Gastgeber schaffte es Hatzendorf, in der letzten Spielminute noch auszugleichen und einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Mitterdorf erwacht nach Rückstand

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 15. Minute gelang es Rok Kocuvan vom USV Hatzendorf, den ersten Treffer des Spiels zu erzielen und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Der frühe Gegentreffer schockte die Gastgeber jedoch nicht, sondern motivierte sie, um mehr Druck aufzubauen.

In der 25. Minute konnte der USV Mitterdorf/R. durch Vincent Walter ausgleichen. Nach einer schönen Kombination im Mittelfeld zog Walter aus gut 16 Metern ab und platzierte den Ball unhaltbar im Netz. Nur sechs Minuten später legte Mitterdorf/R. nach und erzielte das 2:1. Diesmal war es Christoph Wilhelm, der die Murmel versenkte.

Die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus und erhöhten kurz vor der Halbzeitpause auf 3:1. Kilian Pieber war es, der in der 45. Minute nach einem schönen Spielzug über die linke Seite den Ball in die Mitte bekam und ihn ins Eck schoss. Damit ging der USV Mitterdorf/R. mit einer komfortablen Zwei-Tore-Führung in die Kabine.

Hatzendorf schlägt spät zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte Hatzendorf jedoch, dass sie noch lange nicht aufgegeben hatten. Bereits in der 48. Minute verkürzte Gerald Kern auf 3:2. Das Spiel wurde nun zunehmend spannender, und beide Teams hatten ihre Chancen, weitere Treffer zu erzielen.

In der Schlussphase drängte der USV Hatzendorf vehement auf den Ausgleich und wurde dafür in der Nachspielzeit belohnt. In der Nachspielzeit war es erneut Rok Kocuvan, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:3 markierte (90+1.). Ein dramatisches Ende eines aufregenden Spiels, das keine Wünsche offenließ.

Der Schlusspfiff ertönte kurz danach und besiegelte das Remis zwischen den beiden Teams. Mit diesem Ergebnis bleibt der USV Mitterdorf/R. weiter ohne Niederlage in der Saison, während der USV Hatzendorf ebenfalls wertvolle Punkte sammeln konnte.

Aussendung USV Mitterdorf:

"Leider geben wir eine 3:1 Halbzeitführung leichtfertig aus der Hand und holen daheim vor heimischen Publikum "nur" einen Punkt. Voller Fokus auf die nächste Auswärtspartie am kommenden Samstag gegen SG Albersdorf/St.Ruprecht II"

Aufstellungen

Mitterdorf/R.: Lukas Rahm - Moritz Heuberger, David Friess, Daniel Strobl - Stefan Ederer, Kilian Pieber, Oliver Leitgeb (K), Tobias Pregartner - Lukas Schlemmer, Vincent Walter, Christoph Wilhelm



Ersatzspieler: Marcel Schreck, Tobias Wiener, Jonas Traussnig, Lukas Macher



Trainer: Johann Hiebler







USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Jaka Grantaša - Bessam Cetin, Borut Roposa, Maximilian Descovich-Jentsch, Jan-Michael Trauch - Rok Kocuvan, Gerald Kern (K), Manuel Lösch, Primoz Slekovec, Zan Kocuvan, Matthias Hartinger -



Ersatzspieler: Sebastian Gartner, Tobias Pichler, Michael Groß, Maximilian Putz, Marc-Andre Siegl, Alexander Manninger



Trainer: Franz Niederl

1. Klasse Süd/Ost B: Mitterdorf/R. : Hatzendorf - 3:3 (3:1)

91 Rok Kocuvan 3:3

48 Gerald Kern 3:2

46 Kilian Pieber 3:1

31 Christoph Wilhelm 2:1

25 Vincent Walter 1:1

15 Rok Kocuvan 0:1

Bericht JN

