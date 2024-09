Nächster Auswärtssieg - Rollsdorf gewinnt Derby gegen Albersdorf/St.Ruprecht II

Details Samstag, 31. August 2024 22:39

Im Gemeinde-Derby der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) zwischen der SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II und dem USV Rollsdorf konnte sich die Gastmannschaft mit einem 1:3-Sieg durchsetzen. Rollsdorf sicherte sich somit den zweiten Auswärtssieg in der noch jungen Saison. Die Hausherren kommen weiterhin nicht vom Fleck - drei Spiele, drei Niederlagen.

Gemeinde-Derbysieger Rollsdorf jubelte

Scharfschütze Neubauer lässt Rollsdorf jubeln

Schon in der Anfangsphase des Spiels zeigten die Gäste aus Rollsdorf ihre Offensivqualitäten. Bereits in der 5. Spielminute gelang Lukas Neubauer das erste Tor gegen seinen Ex-Verein. Per direkten Eckball (!) zwirbelte er den Ball ins Netz.

Zehn Minuten später konnte die SG den Ausgleich erzielen. Benjamin Tahiri nutzte eine Gelegenheit und brachte den Ball im Netz unter. Die Partie war somit wieder völlig offen und die Zuschauer in St Ruprecht an der Raab erlebten ein packendes Spiel.

Während der ersten Halbzeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor dem Pausenpfiff erhielten die Gäste einen Elfmeter. Lukas Neubauer trat an und verwandelte sicher zum 2:1 für USV Rollsdorf (45.). Ein Treffer aus elf Metern ist in der Regel auch einfacher als einer von der Eckfahne. Damit ging Rollsdorf mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Captain Matzhold macht alles klar

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Defensivarbeit der Rollsdorfer hielt den Angriffen stand. Bereits in der 49. Minute setzte Bastian Matzhold schließlich den entscheidenden Treffer zum 3:1 für USV Rollsdorf. Ein schön herausgespieltes Tor, das die Hoffnungen der Heimmannschaft auf einen Punktgewinn erheblich dämpfte.

Im weiteren Verlauf der Partie versuchte SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II zwar noch einmal, den Anschluss zu finden, aber die Gäste verteidigten konsequent und ließen nichts mehr anbrennen. Die letzten Minuten des Spiels verliefen relativ ereignislos, und so endete die Begegnung mit einem 1:3-Sieg für USV Rollsdorf.

Mit diesem Sieg sicherte sich USV Rollsdorf wichtige Punkte und zeigte, dass mit ihnen in dieser Saison zu rechnen ist. Auf der anderen Seite muss SG Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II die Niederlage schnell abhaken und sich auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.

Aufstellungen

St. Ruprecht/R.: Mateo Mikulcic, Michael Stangl, Kilian Hausleitner, Fabian Leiner (K), Sven Reichstamm, Cölestin Moosbacher, Benjamin Tahiri, Elias Noah Tlapak, Marco Skarget, Ilyas Kiyak, Tim Sauseng



Ersatzspieler: Dominik Wikony, Jan Ringhofer, Simon Wiedner, Leonardo Martinez Posch, Julian Scherf



Trainer: Christian Krankenedl



Rollsdorf: Markus Staudacher - Lukas Schinnerl, Luca Pregartner, Bastian Matzhold (K), Lukas Pregartner - Christoph Simon, Manuel Schaffer, Lukas Neubauer, Raphael Ebner - Sebastian Zapf, Jan Pregartner



Ersatzspieler: Fabian Pfeifer, Marcel Zöhrer, Matthias Deutsch, Jonas Fries, Julian Ehmann, Thomas Simon



Trainer: Ing. Jürgen Wagner

1. Klasse Süd/Ost B: Albersdorf-Prebuch/St.Ruprecht/R. II : Rollsdorf - 1:3 (1:2)

49 Bastian Matzhold 1:3

46 Lukas Neubauer 1:2

15 Benjamin Tahiri 1:1

5 Lukas Neubauer 0:1

Foto: USVR

Bericht JN

