USV Hatzendorf behält gegen Nestelbach II die Oberhand

Im spannenden Duell der 1. Klasse Süd/Ost B setzte sich der USV Hatzendorf in einem hart umkämpften Spiel gegen Nestelbach II mit 3:1 durch. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte und sorgte für ein mitreißendes Fußballerlebnis für die Zuschauer. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem beide Mannschaften jeweils einmal trafen, gelang es Hatzendorf, in der zweiten Halbzeit das Spiel zu entscheiden.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Begegnung begann lebhaft, mit frühen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der 2. Minute brachte Nino Iber den Ball für Nestelbach auf Tobias Pfeifer, dessen Schuss jedoch über das Tor ging. Hatzendorf antwortete prompt in der 6. Minute, als Rok Kocuvan im Sechzehner zum Abschluss kam, aber Fabio Juri im Tor der Gäste parierte ohne Mühe.

In der 12. Minute erzielte Dominik Seidl das erste Tor des Spiels für den USV. Er traf aus etwa 25 Metern volley ins Netz und ließ Juri keine Chance. Nestelbach zeigte sich unbeeindruckt und drängte auf den Ausgleich. Eine erste große Gelegenheit hatte das Team in der 21. Minute, als Nino Iber auf Rojan Bucurcu passte, dessen Schuss jedoch von Jaka Grantâsa im Tor von Hatzendorf pariert wurde.

Der Ausgleich für Nestelbach fiel schließlich in der 32. Minute. Nino Iber erhielt den Ball am Elfmeterpunkt, dribbelte sich frei und schoss präzise in die linke untere Ecke des Tores. Beide Mannschaften kämpften weiter intensiv, doch es blieb bis zur Pause beim 1:1.

Lösch bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann wie die erste aufgehört hatte – mit viel Einsatz und Chancen auf beiden Seiten. In der 46. Minute wurde die Partie wieder angepfiffen und es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch. Hatzendorf erhöhte den Druck und hatte mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Dominik Seidl hatte in der 57. Minute eine weitere gute Chance, doch Fabio Juri konnte seinen Schuss parieren.

In der 67. Minute war es dann erneut Manuel Lösch, der Hatzendorf in Führung brachte. Nach einem Sololauf am Sechzehner schloss er präzise ab und traf zum 2:1. Nestelbach bemühte sich, den erneuten Rückstand zu egalisieren, doch ihre Angriffe blieben erfolglos. Ein Freistoß von Johannes Wagner brachte keine Gefahr für das Tor der Gastgeber.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 86. Minute, als Manuel Lösch erneut zuschlug und das 3:1 erzielte. Mit einem kraftvollen Schuss ins linke untere Eck ließ er dem Torhüter keine Chance und sicherte damit den Sieg für sein Team. Die Hausherren ließen nichts anbrennen und spielten die verbleibenden Minuten souverän herunter. Das Spiel endete nach einer kurzen Nachspielzeit von drei Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den USV Hatzendorf.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jaky97 (961 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jaky97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.