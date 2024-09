Mureck triumphiert mit 4:0 über Jagerberg/ Kirchbach/ St.Stefan/R. II

Details Samstag, 07. September 2024 20:24

TUS Mureck feierte einen überzeugenden 4:0-Heimsieg gegen die SG Jagerberg/ Kirchbach/ St.Stefan/R. II. Bereits zur Halbzeit stand der Endstand fest, mit einer beeindruckenden Leistung von Christopher Urbanitsch, der einen Hattrick erzielte. Das Spiel wurde von Anfang an von den Gastgebern dominiert und ließ den Gästen kaum eine Chance.

Klare Sache an der Mur - Mureck gewann 4:0

Mureck startet perfekt

Von Beginn an zeigte TUS Mureck, dass sie fest entschlossen waren, das Spiel zu kontrollieren. Schon in der achten Minute gelang ihnen der Führungstreffer zum 1:0. Christopher Urbanitsch nutzte eine Gelegenheit und brachte sein Team in Front. Die frühe Führung setzte Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II unter Druck, die Schwierigkeiten hatten, ins Spiel zu finden.

In der 20. Minute, hatte Mureck eine weitere gute Chance, die sie jedoch nicht nutzen konnten. Dies war ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Der Druck der Gastgeber zahlte sich schließlich in der 22. Minute erneut aus, als Christopher Urbanitsch seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und auf 2:0 erhöhte.

Urbanitsch hoch drei

Nur neun Minuten nach dem zweiten Treffer, bekam TUS Mureck in der 31. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Urbanitsch trat an und verwandelte souverän zum 3:0, womit er seinen Hattrick perfekt machte. Die Gäste aus Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II schienen keine Antwort auf die ständigen Angriffe der Hausherren zu finden.

Nur sieben Minuten später, in der 39. Minute, setzte Jan Petek den Schlusspunkt der ersten Halbzeit. Mit seinem Tor zum 4:0 sorgte er für eine komfortable Führung zur Pause. Die Zuschauer konnten kaum glauben, wie einseitig das Spiel bis dahin verlaufen war.

Ruhiger zweiter Durchgang

Nach einer solch dominanten ersten Halbzeit ließ TUS Mureck in der zweiten Hälfte etwas nach. Sie kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen, aber es wurden keine weiteren Tore erzielt. Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II bemühte sich zwar, den Anschluss zu finden, blieb aber weiterhin ohne Erfolg.

Die zweite Halbzeit war geprägt von einer stabilen Abwehrleistung der Gastgeber, die keine gefährlichen Chancen der Gäste zuließen. Das Spiel plätscherte vor sich hin, ohne dass es zu nennenswerten Ereignissen kam.

Schließlich endete die Partie nach 90 Minuten mit einem klaren 4:0 für TUS Mureck. Mit diesem Sieg festigten sie ihre Position in der 1. Klasse Süd/Ost B und zeigten, dass sie in dieser Saison ein heißes Eisen sind.

"...und die nächsten drei Punkte zu Hause" - Mureck feierte!

Aufstellungen

Mureck: Martin Gschier - Dominik Hanschek, Thomas Flock, Jakob Klanfar, Gerd Ringer (K) - Lukas Flock, Lorenz Weiß, Julian Leitgeb, Christopher Urbanitsch - Jan Petek, Kristijan Ornik

Ersatzspieler: Mario Gollner, Michael Bauer, Maximilian Gerhard Seemann, Julian Tischler, Christoph Fuchs, Alexander Gschier

Trainer: Thomas Flock





SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Jan David Freitag (K) - Tobias Seebacher, Alexander Pock, Nico Luttenberger, Tobias Jakob Nagl - Samuel Schwarzl, Tobias Sudy, Fabian Luttenberger, Stefan Hütter, Niklas Simon Erhard - Lukas Leber

Ersatzspieler: Alexander Url, Marvin Konrad, Lukas Uller, Jakob Neubauer, Niklas Kaufmann, Tobias Erhard

Trainer: Ing. Jurica Dzanan

1. Klasse Süd/Ost B: Mureck : Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II - 4:0 (4:0)

39 Jan Petek 4:0

32 Christopher Urbanitsch 3:0

22 Christopher Urbanitsch 2:0

8 Christopher Urbanitsch 1:0

Foto: Mureck

Bericht JN

