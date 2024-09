Überraschung in St. Anna - der Favorit unterliegt der SG Kirchberg-St.Margarethen II zu Hause mit 1:2

Details Sonntag, 08. September 2024 12:50

In einem spannenden Duell der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) setzte sich die SG Kirchberg-St.Margarethen II überraschend gegen USV St. Anna/A. II mit 1:2 durch. Das Spiel war geprägt von wechselnden Dominanzphasen und hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten. Am Ende sicherten sich die Gäste die drei Punkte.

Frühe Führung für die Gastgeber

Das Spiel begann direkt mit einem Paukenschlag: In der 5. Minute nutzte Sebastjan Slak eine Unstimmigkeit in der Defensive der SG Kirchberg-St.Margarethen II und traf mit einem satten Schuss unter die Latte zum 1:0 für USV St. Anna/A. II. Nur eine Minute später konterten die Gastgeber erneut, doch der Torhüter der Gäste parierte stark im 1-gegen-1-Duell.

Die Heimmannschaft blieb am Drücker und erspielte sich Chancen, doch ins Tor fand kein Ball.

Schließlich der Ausgleich aus dem berühmten "Nichts": Julian Hermann verwandelte in der 32. Minute einen Schuss ins linke obere Eck zum 1:1.

Nach dem Ausgleich gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Beide Mannschaften erspielten sich Chancen. Doch am Ende ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 ging es in die Halbzeitpause.

Flanke ins Glück - die SG holt drei Punkte

Die zweite Halbzeit begann ähnlich ausgeglichen wie die erste endete. Beide Teams hatten Chancen, doch weder die Heimmannschaft noch die Gäste konnten diese zunächst nutzen.

In der 60. Minute fiel dann das entscheidende Tor: Robin Faul erzielte das 2:1 für SG Kirchberg-St.Margarethen II mit einer abgerissenen Flanke ins lange Eck, wobei der Torhüter von St. Anna wohl nicht ganz chancenlos war.

Die Heimmannschaft zeigte sich in der Folge bemüht, den Rückstand auszugleichen, doch es fehlte an Präzision und Durchschlagskraft. Ein Distanzschuss aus 30 Metern verfehlte in der 78. Minute knapp das Tor, und auch in der 86. Minute ging ein weiterer Versuch am Tor vorbei. In der 88. Minute wurde ein zentraler Schuss der Heimmannschaft vom Torhüter der Gäste pariert.

Letztendlich schaffte es der Favorit aus St. Anna nicht mehr zu treffen und die Gäste durften jubeln - 1:2 war der Endstand.

Die Gäste sicherten sich somit wichtige Punkte und konnten einen glücklichen, aber hart erarbeiteten Sieg feiern, während die Heimmannschaft ihre Chancen nicht konsequent genug nutzte, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen.

1. Klasse Süd/Ost B: USV St. Anna/A. II : SG Kirchberg-St.Margarethen ll - 1:2 (1:1)

63 Robin Faul 1:2

32 Julian Hermann 1:1

5 Sebastjan Slak 1:0

Bericht JN

