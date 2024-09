USV Mitterdorf/R. deklassiert Nestelbach II mit 7:0

Details Samstag, 21. September 2024 14:46

Ein eindrucksvoller Auftritt von USV Mitterdorf/R. endete mit einem überzeugenden 7:0-Sieg gegen ein chancenloses Nestelbach II. Die Hausherren dominierten das Spiel von Anfang an und ließen den Gästen keine Möglichkeit, ins Spiel zu finden. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0, und auch in der zweiten Hälfte zeigte Mitterdorf seine Überlegenheit.

Frühe Dominanz und klare Führung

Der USV Mitterdorf/R. legte einen Traumstart hin und ging bereits in der 4. Minute in Führung. Tobias Pregartner nutzte die Unsicherheit des Gästetorwarts und drückte den Ball zum 1:0 über die Linie. Die frühen Druckphasen von Mitterdorf sollten sich als Vorbote für den weiteren Spielverlauf herausstellen.

In der 24. Minute war es Lukas Schlemmer, der nach einem präzisen Pass goldrichtig stand und den Ball zur 2:0-Führung einnetzte. Nestelbach II hatte bis dahin kaum Chancen und schien mit dem schnellen und präzisen Spiel der Gastgeber überfordert. Nur wenige Minuten später konnte Kilian Schinagl auf 3:0 erhöhen, nachdem ein Missverständnis zwischen Torwart und Verteidiger der Gäste ihn in eine ideale Abschlussposition gebracht hatte.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Tobias Pregartner erneut ein Zeichen und erzielte in der 41. Minute das 4:0, indem er den Ball präzise in die linke untere Ecke schob. Die Partie schien damit bereits vorzeitig entschieden, und die Hausherren gingen mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Mitterdorf lässt nicht nach

Auch in der zweiten Halbzeit blieb das Bild unverändert. USV Mitterdorf/R. zeigte weiterhin dominanten Fußball und ließ den Gästen keine Möglichkeit, ins Spiel zurückzufinden. In der 60. Minute sorgte Tobias Pregartner mit einem Abstauber nach einem Kopfball für das 5:0 und machte damit seinen Hattrick perfekt.

Christoph Wilhelm trug sich ebenfalls doppelt in die Torschützenliste ein. In der 79. Minute nutzte er eine Unsicherheit in der gegnerischen Abwehr und verwandelte den Ball zum 6:0. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, setzte Wilhelm mit einem präzisen Kopfball den Schlusspunkt zum 7:0.

Die Gäste aus Nestelbach II hatten über die gesamte Spielzeit hinweg kaum nennenswerte Aktionen. Einzig in der 83. Minute kam es zu einem gefährlichen Abschluss, der jedoch nicht erfolgreich war. Trotz vereinzelter Versuche, das Spiel zu öffnen, war Nestelbach II insgesamt chancenlos gegen die überlegenen Hausherren.

Schlusspfiff in Mitterdorf

Die klare Überlegenheit des USV Mitterdorf/R. an diesem Abend spiegelte sich nicht nur im Ergebnis wider, sondern auch in der Art und Weise, wie die Mannschaft das Spiel dominierte und kontrollierte.

Mit diesem Sieg untermauerte USV Mitterdorf/R. seine Ambitionen in der 1. Klasse Süd/Ost B und zeigte, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Kandidat für die vorderen Plätze sind. Für Nestelbach II hingegen bleibt nach dieser deutlichen Niederlage viel Aufarbeitungsbedarf, um in den kommenden Spielen konkurrenzfähig zu sein.

Statement

Aussendung, USV Mitterdorf: "Was für ein Fußballabend im Raabtal-Stadion zu Gunsten unseres USVM! Wir schicken den USV Nestelbach II mit sieben Toren nach Hause und holen uns die nächsten, mehr als verdienten drei Zähler!"

1. Klasse Süd/Ost B: Mitterdorf/R. : Nestelbach II - 7:0 (4:0)

90 Christoph Wilhelm 7:0

79 Christoph Wilhelm 6:0

60 Tobias Pregartner 5:0

41 Tobias Pregartner 4:0

28 Kilian Schinagl 3:0

24 Lukas Schlemmer 2:0

4 Tobias Pregartner 1:0

