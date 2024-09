Klare Sache! St. Anna/A. II triumphiert im Spitzenspiel gegen Puch bei Weiz

Details Sonntag, 22. September 2024 11:24

In einem einseitigen Spiel in der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) hat der USV St. Anna am Aigen II den USK Raiffeisen Puch bei Weiz mit einem klaren 4:0 besiegt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit dominierte das Heimteam die zweite Hälfte und erzielte vier Treffer, die den verdienten Sieg sicherten. Somit bleibt der Kampf um die Spitzenplätze weiterhin heiß!

Torlose erste Hälfte

Die Partie begann verhalten, beide Teams versuchten zunächst, Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Bereits in der 6. Minute hatte der USK Puch bei Weiz durch Schlemmer eine große Chance, doch der Torwart von St. Anna zeigte eine sensationelle Parade.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit übernahm St. Anna zunehmend die Kontrolle. Sie kamen immer wieder gefährlich vor das Tor der Gäste, konnten ihre Chancen jedoch nicht nutzen. Somit war der Halbzeitstand kein überraschender - es stand 0:0.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Mit Beginn der zweiten Halbzeit machte St. Anna deutlich, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Nach einer guten Stunde geschah es dann - in der 61. Minute erzielte Sebastjan Slak nach einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze das 1:0 für die Gastgeber. Der Torbann war gebrochen und St. Anna übernahm endgültig das Kommando.

Nur wenig später sorgte Tobias Frankl mit einem kuriosen Treffer für das 2:0 (65.). Ein Missverständnis in der Abwehr der Gäste führte zum Tor, das die Gastgeber in eine komfortable Position brachte. Puch versuchte zwar, noch einmal ins Spiel zu kommen, doch ihre Chancen blieben ungenutzt. Haider setzte in der 75. Minute einen Kopfball nach einem Eckball knapp neben das Tor, doch das war eine der wenigen Gelegenheiten der Gäste in dieser Phase des Spiels.

St. Anna nutzte die Schwächen der Gäste konsequent aus und baute ihre Führung weiter aus. Sebastjan Slak erzielte in der 81. Minute seinen zweiten Treffer des Abends und stellte auf 3:0. Das Spiel war nun endgültig entschieden, doch die Gastgeber hatten noch nicht genug. In der 89. Minute setzte Felix Hoger mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung seines Teams.

Mit diesem deutlichen Sieg klettert der USV St. Anna am Aigen II in der Tabelle weiter nach oben, während der USK Puch bei Weiz nach einer enttäuschenden Leistung ohne Punkte nach Hause fahren muss. Die Gastgeber zeigten vor allem in der zweiten Halbzeit eine starke Leistung und verdienten sich den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effektive Chancenverwertung.

1. Klasse Süd/Ost B: USV St. Anna/A. II : Puch bei Weiz - 4:0 (0:0)

89 Felix Hoger 4:0

81 Sebastjan Slak 3:0

65 Tobias Frankl 2:0

61 Sebastjan Slak 1:0

/JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.