USV Rollsdorf feiert überzeugenden Heimsieg gegen Pischelsdorf II

Details Sonntag, 22. September 2024 11:31

USV Rollsdorf hat in einem packenden Spiel gegen Pischelsdorf II einen verdienten 4:2-Sieg eingefahren. Bereits in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber die Weichen auf Sieg stellen, mussten jedoch auch einen Gegentreffer hinnehmen. In der zweiten Halbzeit baute Rollsdorf die Führung weiter aus und ließ sich den Sieg trotz einer späten roten Karte nicht mehr nehmen.

Rollsdorf feierte den ersten Heimsieg!

Frühe Führung für Rollsdorf

Die Partie begann mit einem schnellen Führungstreffer für den USV Rollsdorf. Bereits in der 8. Minute konnte Knipser Daniel Krämer seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen, als er nach einem gelungenen Angriff den Ball sicher im Netz unterbrachte. Rollsdorf setzte die Gäste aus Pischelsdorf II von Beginn an unter Druck und belohnte sich früh für das engagierte Spiel.

Die Gastgeber ließen sich von ersten SVP-Angriffen nicht beirren und erhöhten in der 34. Minute auf 2:0. Sebastian Zapf war der Torschütze, der nach einem Freistoß am schnellsten reagierte und den Ball ins Tor beförderte.

Dieser Treffer schien Rollsdorf noch mehr Sicherheit zu geben, doch kurz vor der Halbzeitpause konnte Pischelsdorf II durch Tobias Haubenhofer auf 2:1 verkürzen. Ein präziser Kopfball nach einer Flanke ließ den Rückstand der Gäste schrumpfen und sorgte für Spannung in der zweiten Hälfte.

Rollsdorf macht den Sack zu

Nach der Pause war es erneut Rollsdorf, das den besseren Start erwischte. In der 56. Minute war es "Mister-USVR" Christoph Simon höchstpersönlich, der nach einer Ecke per Kopf das 3:1 markierte. Dieser Treffer gab Rollsdorf erneut eine komfortable Führung und brachte Pischelsdorf II weiter in Bedrängnis.

Die Gäste versuchten daraufhin, den Rückstand erneut zu verkürzen, doch Rollsdorf verteidigte geschickt und ließ wenig zu. In der 82. Minute setzte Joker Thomas Schwarz den Schlusspunkt für Rollsdorf. Mit einem schnellen Angriff und einem präzisen Abschluss machte er das 4:1 und brachte seine Mannschaft endgültig auf die Siegerstraße.

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Denn kurz vor Schluss erhielt Thomas Schwarz nach einem unnötigen Foul eine Gelb-Rote Karte, was Rollsdorf in den letzten Minuten in Unterzahl brachte (88.). Pischelsdorf II nutzte dies sofort aus und verkürzte in der 90. Minute durch Tobias Haubenhofer auf 4:2. Doch dieser späte Treffer änderte nichts mehr am Ausgang des Spiels.

USV Rollsdorf zeigte an diesem Tag eine starke Leistung und belohnte sich mit einem verdienten Heimsieg. Pischelsdorf II konnte trotz zweier Tore von Tobias Haubenhofer nicht genügend Druck aufbauen, um das Spiel zu drehen.

Foto: USV Rollsdorf

1. Klasse Süd/Ost B: Rollsdorf : Pischelsdorf II - 4:2 (2:1)

96 Tobias Haubenhofer 4:2

82 Thomas Schwarz 4:1

56 Christoph Simon 3:1

47 Tobias Haubenhofer 2:1

34 Sebastian Zapf 2:0

8 Daniel Krämer 1:0

/JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.