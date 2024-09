3:0! USV Mitterdorf/R. besiegt USV Rollsdorf und übernimmt Tabellenfphrung

Der USV Mitterdorf an der Raab konnte sich in einem souveränen Heimspiel gegen den USV Rollsdorf klar mit 3:0 durchsetzen. Vincent Walter, Tobias Pregartner und Christoph Wilhelm erzielten die Tore für die Gastgeber, die damit einen verdienten Sieg in der 1. Klasse Süd/Ost B und die Tabellenführung feiern konnten. Die Gäste hatten dem energischem Spiel der Mitterdorfer nur teilweise etwas entgegenzusetzen, konnten ihrer Spielanteile aber nicht nutzen.

Frühe Dominanz des neuen Tabellenführers

Das Spiel begann mit einer ausgeglichenen Phase, in der beide Teams versuchten, die Kontrolle zu gewinnen. In der 6. Minute war das Spiel noch ausgeglichen, doch bereits nach elf Minuten begannen die Mitterdorfer, den Druck auf die Gäste zu erhöhen. Nach zwei Chancen für Rollsdorf konterte Mitterdorf schnell, der erste ernsthafte Versuch der Gastgeber durch Christoph Wilhelm verfehlte aber knapp das Ziel.

In der 14. Minute verstärkte Mitterdorf den Druck und erarbeitete sich die nächste gute Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb. Weitere Chancen folgten, aber erst in der 24. Minute gelang es Vincent Walter, nach einem schnellen Konter über Schlemmer und Wilhelm den Ball sicher im Tor unterzubringen. Dieser Treffer setzte die Gäste weiter unter Druck, die sich zwar immer wieder in Konter versuchten, aber keine nennenswerten Chancen erspielen konnten.

Vor der Halbzeitpause zeigte der Rollsdorfer Schlussmann, Markus Staudacher, eine starke Parade nach einem Top-Schuss der Mitterdorfer, doch es blieb beim 1:0 zur Halbzeit.

Pregartner trifft zur Vorentscheidung - Rollsdorf ohne Durchschlagskraft

Der Beginn der zweiten Halbzeit verlief zunächst ruhig, ohne dass sich eine der beiden Mannschaften klare Vorteile erspielen konnte. Doch dann schlug Mitterdorf erneut zu. In der 65. Minute erhöhte Tobias Pregartner auf 2:0, nachdem der Rollsdorfer Torhüter einen harmlosen Distanzschuss nach vorne abklatschen ließ und Pregartner den Ball abstauben konnte.

Nur sieben Minuten später verwandelte Christoph Wilhelm einen Elfmeter zum 3:0, womit die Partie entschieden war. Rollsdorf hätte zuvor selbst die Möglichkeit, durch einen Elfmeter auf 2:1 zu verkürzen, jedoch blieb diese hochkarätige Chance ungenutzt und der schwache Schuss konnte sicher von Mitterdorf-Torhüter Lukas Rahm aufgenommen werden. Auch in der Schlussphase blieb Mitterdorf am Drücker und drängte auf ein weiteres Tor, während von den Gästen kaum etwas kam.

Die Gäste versuchten in der 81. Minute noch einmal gefährlich vor das Tor zu kommen, konnten jedoch ihre Chancen nicht nutzen. Die Mitterdorfer kontrollierten das Spiel bis zum Ende und sicherten sich den verdienten Sieg, der letztendlich mit dem 3:0-Endstand besiegelt wurde. Mit diesem Erfolg zeigt sich der USV Mitterdorf an der Raab in hervorragender Form, sichert sich wertvolle Punkte und die vorübergehende Tabellenführung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter MC First (730 Bonuspunkte)

1. Klasse Süd/Ost B: Mitterdorf/R. : Rollsdorf - 3:0 (1:0)

72 Christoph Wilhelm 3:0

65 Tobias Pregartner 2:0

24 Vincent Walter 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter MC First mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.