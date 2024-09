Überraschung: Hatzendorf siegt souverän in Puch bei Weiz

Details Samstag, 28. September 2024 19:55

In einem spannenden Spiel der 1. Klasse Süd/Ost B (STMK) trafen der USK Puch bei Weiz und der USV Hatzendorf aufeinander. Die Gäste aus Hatzendorf zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und setzten sich am Ende klar gegen den Favoriten aus Puch mit 0:3 durch. Mit zwei Toren in der ersten Halbzeit und einem weiteren Treffer in der zweiten Hälfte ließ Hatzendorf den Gastgebern keine Chance und sicherte sich verdient die drei Punkte.

3:0 in Puch zu gewinnen, das gelingt nicht vielen Mannschaften - Hatzendorf durfte jubeln

Doppelter Slekovec

Der USV Hatzendorf startete konzentriert und aggressiv in die Partie und setzte die Heimmannschaft aus Puch bei Weiz von Beginn an unter Druck. Bereits nach 25 Minuten konnte Hatzendorf den ersten Treffer der Begegnung verzeichnen. Primoz Slekovec verwandelte eine präzise Vorlage zum 1:0 für die Gäste. Der frühe Führungstreffer gab den Gästen zusätzlichen Auftrieb und sorgte für Verunsicherung bei den Gastgebern.

Nur drei Minuten später schlug Slekovec erneut zu. In der 28. Minute nutzte er eine weitere Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Puch bei Weiz und erhöhte auf 2:0. Mit seinem zweiten Tor innerhalb kürzester Zeit stellte Slekovec seine Klasse unter Beweis und brachte sein Team in eine komfortable Ausgangsposition. Der Doppelschlag in der ersten halben Stunde war ein harter Schlag für die Gastgeber, die Mühe hatten, ins Spiel zurückzufinden.

Kocuvan macht alles klar

Auch nach der Halbzeitpause blieb Hatzendorf die dominierende Mannschaft. Puch bei Weiz konnte zwar einige kleinere Chancen herausspielen, doch die Gästeabwehr stand sicher und ließ keinen Treffer zu. In der 68. Minute sorgte Rok Kocuvan mit einem weiteren Tor für die endgültige Entscheidung. Mit einem präzisen Abschluss ins Eck erhöhte Kocuvan auf 3:0 und machte den Sieg für Hatzendorf perfekt. Die Abwehr von Puch bei Weiz wirkte zu diesem Zeitpunkt völlig überfordert und konnte den Druck der Gäste nicht mehr standhalten.

Die restliche Spielzeit verlief weitgehend ereignislos, da Hatzendorf das Spielgeschehen kontrollierte und keine weiteren gefährlichen Aktionen der Gastgeber zuließ. Auch wenn Puch bei Weiz bemüht war, noch einen Ehrentreffer zu erzielen, blieb der Torerfolg aus. Die Gäste aus Hatzendorf verwalteten souverän ihren Vorsprung und brachten den verdienten Sieg sicher über die Zeit.

Mit diesem klaren 3:0-Auswärtssieg festigte der USV Hatzendorf seine Position in der Tabelle und zeigte eindrucksvoll, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Puch bei Weiz hingegen muss sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren und versuchen, in den kommenden Spielen wieder zu punkten. Die Partie endete schließlich mit einem überraschend eindeutigen 3:0 zugunsten der Gäste aus Hatzendorf.

Bild: Hatzendorf

1. Klasse Süd/Ost B: Puch bei Weiz : Hatzendorf - 0:3 (0:2)

68 Rok Kocuvan 0:3

28 Primoz Slekovec 0:2

25 Primoz Slekovec 0:1

Bericht JN

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.