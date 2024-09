0:7 - TUS Mureck zerlegt SC Breitenfeld! Seit fünf Runden ohne Punkteverlust und Gegentor

Details Samstag, 28. September 2024 20:00

Der TUS Mureck hat im Auswärtsspiel gegen den SC Breitenfeld eine beeindruckende Leistung gezeigt und einen deutlichen 0:7-Sieg eingefahren. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste mit 5:0 und ließen den Hausherren keine Chance, das Spiel zu drehen. Das Spiel fand im Rahmen der 7. Runde der 1. Klasse Süd/Ost B statt und zeigte eindrucksvoll die Dominanz der Gäste, welche zu den engsten Titelanwärtern zählen.

Jubelnde Murecker wird man diese Saison wohl noch öfters zu Gesicht bekommen

Blitzstart für TUS Mureck

Gleich nach dem Anpfiff zeigte der TUS Mureck seine Ambitionen. Bereits in der 8. Minute brachte Christopher Urbanitsch die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Mannschaft von SC Breitenfeld hatte kaum Zeit, sich zu sortieren, als Lukas Flock in der 20. Minute nachlegte und das 2:0 erzielte. Der Druck auf die Heimmannschaft wuchs stetig, und TUS Mureck nutzte die Schwächen in der Defensive gnadenlos aus. In der 21. Minute konnte der Torhüter von SC Breitenfeld, Mario Dusek, mit einer starken Parade einen weiteren Gegentreffer verhindern.

Doch die Gäste ließen nicht locker und erhöhten in der 34. Minute erneut durch Lukas Flock auf 3:0. TUS Mureck dominierte weiterhin das Spiel und wurde in der 40. Minute mit einem Elfmeter belohnt, den Christopher Urbanitsch sicher verwandelte. Kurz vor der Halbzeitpause traf Jan Petek in der 45. Minute zum 5:0, was den Halbzeitstand markierte und die Überlegenheit der Gäste unterstrich.

Mureck gelang alles, Breitenfeld gelang nichts.

TUS Mureck setzt die Dominanz fort

Auch nach der Pause änderte sich das Bild kaum. TUS Mureck spielte weiterhin offensiv und ließ dem SC Breitenfeld keine Chance zur Erholung. In der 53. Minute erzielte Kristijan Ornik das 6:0, was die Moral der Heimmannschaft weiter schwächte.

Das Spiel wurde in der 68. Minute vorübergehend unterbrochen, als sich der Torhüter von TUS Mureck schwer verletzte. Nach einer kurzen Pause wurde das Spiel fortgesetzt, und der verletzte Torhüter erhielt Genesungswünsche von beiden Mannschaften - auch LIGAPORTAL wünscht "Gute Besserung"!

In der 73. Minute erzielte Thomas Flock den Endstand von 7:0 für TUS Mureck, was die Dominanz der Gäste nochmals unterstrich. Nach 90 Minuten, einschließlich Nachspielzeit, endete das Spiel mit einem beeindruckenden 7:0-Sieg für TUS Mureck.

Mit diesem Sieg festigt TUS Mureck seine Position in der Tabelle der 1. Klasse Süd/Ost B und zeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. SC Breitenfeld hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und die Defensive stärken, um in den kommenden Spielen wieder Punkte zu sammeln.

Statement

Michael Marx, CoTrainer Mureck: "Wir haben von Anfang an das Spiel bestimmt. Die Tore haben die Burschen super heraus gespielt. Lob auch an Breitenfeld, die stets fair geblieben sind und auch in der 2. HZ noch gut nach vorne zu spielen versuchten. Im großen und Ganzen war es ein sehr guter und kompakter Auftritt unsererseits. Schöne Momentaufnahme für uns, dass wir seit 5 Spielen ohne Gegentor sind. Leider hat sich unser Tormann schwer am Knöchel verletzt (ohne Fremdeinwirkung)."

1. Klasse Süd/Ost B: Breitenfeld : Mureck - 0:7 (0:5)

73 Thomas Flock 0:7

53 Kristijan Ornik 0:6

45 Jan Petek 0:5

40 Christopher Urbanitsch 0:4

34 Lukas Flock 0:3

20 Lukas Flock 0:2

8 Christopher Urbanitsch 0:1

