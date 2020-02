Ottendorf baut auf intensive Vorbereitung

Details Sonntag, 16. Februar 2020 09:12

Der SV Ottendorf beendete die Hinrunde in der steirischen 1. Klasse Süd auf dem vierten Tabellenplatz. Man konnte 27 Punkte holen und dürfte damit wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach an dieser Stelle mit Kicker Kevin Kollegger. Der Spieler stand uns für ein Interview zur Verfügung. Wir wollten von ihm wissen, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und ob es Transfers geben wird. Außerdem wollten wir wissen, wie sich die Ottendorfer auf die Rückrunde vorbereiten.

LIGAPORTAL: Die Herbstsaison ist Geschichte: Wie sieht dein Resümee aus? Was hat nicht gepasst?

Kevin Kollegger: "Im Großen und Ganzen bin ich mit der Hinrunde sehr zufrieden und wir stehen auch sehr gut da für die Rückrunde. Leider muss mann auch sagen das mit etwas mehr Vermögen noch der eine oder andere Punkt mehr drin gewesen wäre."

LIGAPORTAL: Welche Teams haben dich überrascht - positiv und negativ?

Kevin Kollegger: "Überrascht hat mich kein Team, da ich am Anfang der Saison schon mit jenen Mannschaften gerechnet habe, die auch jetzt ganz vorne stehen."

LIGAPORTAL: Wie hast du die Winterpause verbracht? Was wird in der Vorbereitung passieren? Wird es ein Trainingslager geben?

Kevin Kollegger: "In meiner Winterpause war ich gezwungen, sie sehr ruhig zu verbringen, da mich eine Verletzung geplagt hat."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben? Gibt es ein Trainingslager?

Kevin Kollegger: "Es hat natürlich auch bei uns Transfers gegeben. Wir dürfen auch 2 Neuzugänge begrüßen, welche uns sicher weiter helfen werden in der Rückrunde. Trainingslager wird es keines geben. Wir werden auf heimischem Boden Gas geben und uns rüsten für die Rückrunde."

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Kevin Kollegger: "Ziel ist natürlich, vorne dran bleiben und so viele Punkte holen wie möglich und am Schluß sieht, man was rausbringt für uns."

