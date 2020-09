Spiel auf schiefer Ebene! Tieschen schießt Feldbacher Vulcanos mit 18:0 (!) ab

Details Sonntag, 20. September 2020 18:23

In der 1. Klasse Süd empfing der Tabellendreizehnte Feldbacher Vulcanos II in der 4. Runde den Tabellendritten SVU RB Tieschen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte SVU RB Tieschen mit 8:1 das bessere Ende für sich. Auch dieses Mal jubelten die Tieschener, und dieses Mal wurde es noch deutlicher. Tieschen schoss den Gegner mit 18:0 (!) ab.

Markus Fortmueller bringt SVU RB Tieschen früh in Front

Gleich in den ersten Minuten bearbeitet SVU RB Tieschen die gegnerische Abwehr, agiert in den Zweikämpfen aggressiver und zwingt dem Gegner sein Spiel auf. In Minute 8 drückt Markus Fortmüller den Ball über die Linie und stellt auf 0:1. Nur kurze Zeit später steht es schon 2:0. Mit gleich zwei Treffern in den Anfangsminuten gelingt SVU Tieschen ein regelrechter Blitzstart. Marko Karnet trifft in der 14. Minute zum 0:2 für SVU Tieschen und lässt die Zuschauer jubeln. In der 26. Minute findet der gegnerische Tormann in Marko Karnet erneut seinen Meister, der nach schönem Zuspiel gekonnt auf 0:3 stellt. Die Gastgeber sind völlig überfordert, was Tieschen ausnutzt. Christopher Urbanitsch nützt in Minute 29 eine Unachtsamkeit der gegnerischen Abwehr und schließt zum 0:4 ab. Marko Karnet fängt dann einen Fehlpass ab und trifft zum dritten Mal innerhalb von 45 Minuten - er krönt seine Leistung mit einem lupenreinen Hattrick. In der 34. Minute kann der Ball nicht aus der Gefahrenzone befördert werden und Manuel Komatz kann zum 0:6 verwerten. In Minute 35 setzt sich Karnet abermals durch und kann sich als Torschütze zum 0:7 feiern lassen. In Minute 45 setzt sich Patrick Poelzl im direkten Duell durch, behält die Nerven und stellt nach einem Freistoß per Kopf auf 0:8. Das Spiel ist längst entschieden. In weiterer Folge macht der Schiedsrichter einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Glasklare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gastgeber: Marcel Hermann Ettl nützt in Minute 48 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 0:9. In Minute 58 fasst sich Luka Kotnik ein Herz und verwertet überlegt zum 0:10. Das ist es aber noch immer nicht. Nach 65 Minuten bleibt der Tormann nur zweiter Sieger und Marko Karnet trifft zum 0:11. Dominik Marchl zeigt in der 68. Minute seine Qualitäten in der Offensive und stellt auf 0:12. Alen Klobasa bewahrt in der 70. Minute die Übersicht und verwandelt präzise zum 0:13. Nach dem Treffer drückt SVU Tieschen weiterhin aufs Gaspedal, setzt den Gegner unter Druck und trifft erneut. Christopher Urbanitsch bleibt vor dem Kasten eiskalt und bringt in der 77. Minute seine Mitspieler mit diesem Tor zum Jubeln, neuer Spielstand 0:15. Manuel Komatz beweist in Minute 78 Goalgetter-Qualitäten und stellt per Kopf auf 0:16. Marko Karnet lässt dem Torwart im gegnerischen Gehäuse nach schöner Vorlage von Marchl keine Chance und trifft in Minute 84 zum 0:17. SVU Tieschen legt nach und trifft wenige Augenblicke später ein weiteres Mal. Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und SVU Tieschen darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.





