Hartnäckigkeit: Ottendorf zeigt mit konstant starken Leistungen auf

Der USV Raiba Ottendorf an der Rittschein, die Damen-Mannschaft ist in der Landesliga am hervorragenden 4. Platz antreffbar, hat mit der 1. Klasse Süd anscheinend ein wohliges Zuhause gefunden. Denn in den letzten zwei Jahrzehnten war man Stammgast in der untersten Liga. Angesichts der starken Ergebnisse die dabei eingefahren worden sind, ist es schon etwas verwunderlich, dass es in dieser langen Zeit nie gereicht hat, für den Gebietsliga-Wiederaufstieg. So können laufend einstellige Tabellenplätze unter Dach und Fach gebracht werden. Aber in letzter Instanz fehlt es dann am nötigen Quäntchen Glück, um den ganz großen Coup zu landen. Wie auch in der jüngeren Vergangenheit. Im Herbst 2019 mischen die Ottendorfer voll mit im vorderen Tabellenbereich. Aber aus bekannten Gründen wird die Saison dann gecancelled. Bleibt zu hoffen, dass sich die Szenerie nicht wiederholt. Denn in der Hinrunde 2020 schafft es die Truppe von Trainer Friedrich Windhaber aus 10 Spielen starke 22 Punkte zu holen. Die Frage die im Raum steht ist aber, ob und wie es im Frühjahr, nun mit den Punktspielen weitergeht.

USV OTTENDORF:

Tabellenplatz: 3. 1. Klasse Süd

Heimtabelle: 8.

Auswärtstabelle: 2.

längste Serie ohne Sieg: 2 Spiele

höchster Sieg: 11:1 gg. Straden II (3. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 5 Spiele

höchste Niederlage: 0:5 gg. Bad Radkersburg (5. Runde)

geschossene Tore/Heim: 6,2

bekommene Tore/Heim: 1,5

geschossene Tore/Auswärts: 4,0

bekommene Tore/Auswärts: 1,5

erfolgreichster Torschütze: Kevin Kollegger (15)

Spiele zu Null: 4

Fairplaybewerb: 6.

(Am 5. Spieltag setzte es für die Ottendorfer gegen den Ligen-Dominator Bad Radkersburg eine bittere 0:5-Heimpleite)

SPIELER-WORDRAP MIT KEVIN KOLLEGGER:

Ich in 3 Worten: hilfsbereit, kasperl, ehrgeizig

Mein bisheriges Karriere-Highlight: 8:1 Sieg gegen Ilz II

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: BVB gegen Malaga CL-Viertelfinale 2012/13

Erfolg bedeutet für mich: ehrgeizig zu sein und guter Teamgeist

Mein Lieblingsessen: Pizza

Salzburg oder Rapid: Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: Sturm

Konsole oder Brettspiele: Brettspiele

Als Fan drücke ich die Daumen für: Borussia Dortmund

Der Held in meiner Kindheit: Zinedine Zidane

Worauf ich nicht verzichten kann: Familie und Freunde

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: Kollegger Alexander/Hörmann Berndi

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Iniesta

Worauf bist du besonders stolz: auf meine Familie

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Hörmann Berndi/Sampl Dani

Ligaportal.at: das Beste

Ein absolutes No-Go ist: Rassismus

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: wieder mit der Mannschaft trainieren

In der Kabine sitze ich neben: neben Kühlschrank

Mein Musikwunsch für die Kabine: Lemon Tree

Der Womanizer in der Mannschaft: David Windhaber/Sascha Furlan

Der Stylingexperte in der Mannschaft: Egger Michael

Was ich noch loswerden möchte: Bitte lasst uns wieder kicken!

