Der SV Mureck bleibt auch weiterhin ohne Legionäre im Kader

Details Samstag, 12. Juni 2021 10:12

Der Amateurfußball in der Steiermark ist gerade dabei aus dem "Dornröschenschlaf" zu erwachen. Wer konnte auch damit rechnen, dass man es nun schon zwei Jahre lang nicht auf die Reihe bringt, eine Meisterschaft fertigzuspielen. Das hartnäckige Virus hat es sich in den Kopf gesetzt, unbedingt der Stärkere sein zu müssen. Letztendlich bleibt dann nichts anderes über als die schon begonnenen Punktejagden, coronabedingt, entsprechend auf Eis zu legen. "Aller guten Dinge sind drei!" In der Spielzeit 21/22 soll das endlich was werden mit der herbeigesehnten "Normalität". Trotzdem gilt es das Wesentliche dabei nicht aus den Augen zu verlieren. Sprich, mit der nötigen Disziplin bzw. Impfbereitschaft soll es gelingen, COVID 19, den Kehraus zu bereiten.

Der Tus Mureck peilt einen gesichterten Mittelfeldplatz an und verzichtet weiterhin auf Legionäre.

Beim TuS JR Company GmbH Mureck setzt man auch diese Saison auf engagierte Talente aus der Region und verzichtet auf Legionäre. Leider hat man es aber noch nicht geschafft, eine eigene Jugendmannschaft zu installieren - die Murecker Jugend schnürt ihre Fussballschuhe bei den Nachbarvereinen. Dieses Manko soll aber auch in den nächsten Jahren ausgemerzt werden. Obmann Martin Semlitsch stellt sich den Fragen von ligaportal.at

Gibt es neue Transfers?

Martin Semlitsch: "Nein, wir haben nur einen Abgang zu verzeichnen."

An welchen Positionen gibt es aktuell noch Handlungsbedarf?

Semlitsch: "Wir suchen einen Stürmer aus der näheren Umgebung."

Hat der Verein alle Förderungen, die von der Bundesregierung versprochen bzw. angeboten wurden, erhalten?

Semlitsch: "Ja, wir haben alles erhalten."

Gehst du davon aus, dass die kommende Saison 2021/2022 bis zum Ende gespielt wird oder rechnet du mit neuerlichen Lockdowns im Winter / Frühjahr (Stichwort: Virus-Mutationen)?

Semlitsch: "Wir spielen heuer fertig."

In Niederösterreich diskutiert man zurzeit über einen neuen alternativen Spielmodus, worüber die NÖ-Vereine bis 14. Juni entscheiden können: (Ligaportal Niederösterreich). Was hältst du davon?

Semlitsch: "Finde ich nicht gut, die Entfernungen zu den Spielen sind noch weiter und es gibt weniger Derbys."

Was traust du deiner Mannschaft in der kommenden Saison zu?

Semlitsch: "Einen Mittelfeldplatz"

Wie steht es um den Nachwuchs? Haben viele Nachwuchskicker mit dem Fußballspielen aufgehört?

Semlitsch: "Wir haben keine einzige Jugendmannschaft, deshalb betrifft uns das nicht."

Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen im Klub aus? Gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Semlitsch: "Nein, wir haben gottseidank im Vorstand keine Abgänge zu verzeichnen."

Wer wird Europameister?

Semlitsch: "Österreich"

Vorbereitungsspiele:

16.07. 19 Uhr Deutsch Goritz (auswärts)

alle anderen werden noch bekanntgeben

by René Dretnik

Foto: TuS Mureck/privat