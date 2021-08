Fokussiert: Tieschen lässt sich auch von Straden II nicht vom Weg abbringen

Details Montag, 16. August 2021 09:09

Die Reserve der SU Zidek Straden hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:4-Niederlage gegen SVU RB Tieschen lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Die Basis für den Erfolg legt der Platzherr bereits in den ersten 20 Minuten. Denn drei Treffer gutzumachen, war für die Gäste doch zuviel verlangt. Trotzdem, auf die Darbietung im zweiten Abschnitt kann man bei Straden II durchaus aufbauen. Tieschen ist derzeit Tabellenführer. Mal sehen wie lange dieser Umstand anhält.

Miha Kokol trifft zweimal

Während Tischen das Auftaktsspiel bei Kirchberg II mit 6:0 gewinnen kann, muss sich Straden II bei der SG Ilz II gleich mit 1:7 geschlagen geben. Daraus geht hervor woher der Wind bzw. befindet sich die Kavcic-Truppe unmissverständlich in der Favoritenrolle. Die der Gastgeber dann auch entsprechend zu erfüllen weiß. In der verflixten 13. Minute, kommt es aus Sicht der Gäste, zum 1:0. Nach Kokol-Assist ist es Simon Kramberger der mit der raschen Führung zur Stelle ist. Nur vier Minute später zappelt die Murmel schon wieder im Tornetz. Miha Kokol nützt Unstimmigkeiten in der Gästeabwehr zur 2:0-Führung. Der selbe Akteur trifft dann in der 22. Minute per Kopf zum 3:0. Auch Straden II findet dann Chancen vor - Halbzeitstand aber 3:0.

Die zweite Hälfte endet mit 1:1

Im zweiten Durchgang können sich die Vlaskalic-Schützlinge dann wesentlich besser verkaufen. Was aber auch daran liegt, dass Tieschen angesichts der deutlichen Führung einen Gang zurückschaltet. Nach knapp einer gespielten Stunde können sich die Gäste für ihr Bemühungen belohnen. Der erst 17-jährige Gabriel Tuscher zeichnet für den 3:1-Anschlusstreffer verantwortlich. Jetzt wird es den Hausherren doch bewusst, dass man wieder mehr zum Spiel beitragen muss, will man nicht noch einmal ins Wanken geraten. Was auch gemacht wird. In der 75. Minute kommt es zur endgültige Entscheidung. Manuel Macher übernimmt Verantwortung und verwertet einen Elfmeter zum 4:1 - zugleich dann auch der Spielendstand.

Stimme zum Spiel:

Gerhard Gschaar, Obmann Tieschen:

"Bei etwas mehr Nachdruck wäre das Ergebnis noch viel deutlicher ausgefallen. Mit dem Saisonauftakt gilt es vollauf zufrieden zu sein. Jetzt heißt es diese Form weiter konsequent auszuspielen"

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – SU Zidek Straden II, 4:1 (3:0)

13 Simon Kramberger 1:0

17 Miha Kokol 2:0

22 Miha Kokol 3:0

62 Gabriel Tuscher 3:1

75 Manuel Macher/Elfer 4:1

by: Ligaportal/Roo

