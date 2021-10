10-Tore-Kracher: SU Straden II beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg!

Details Samstag, 16. Oktober 2021 10:30

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto der Zweitvertretung von SU Straden. Die Heimmannschaft setzte sich in einem torreichen Match mit einem 6:4 gegen USV Hatzendorf durch. Etwa 50 Zuschauer sahen ein Torspektakel, bei dem der Sieger zur Halbzeitpause noch nicht feststand. In der zweiten Halbzeit drehten die Heimischen dann auf, die Hatzendrofer wehrten sich erst zu spät.

Michael Reicht brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Alen Brumen den Ausgleich (12.). Markus Auner erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte SU Straden II durch ein Eigentor das 2:1 (22.). USV Raiffeisen WM Hatzendorfs Björn Degenkolb markierte in der 27. Minute den Ausgleich. Gabriel Tuscher brachte SU Zidek Straden II nach 32 Minuten per Elfmeter die 3:2-Führung. Zur Pause behielt SU Straden II die Nase knapp vorn. In der 50. Minute brachte Marcel Zizek das Netz für SU Zidek Straden II zum Zappeln. SU Straden II baute die Führung aus, indem Raphael Posch zwei Treffer nachlegte (61./65.). USV Hatzendorf stellte dank Zan Kocuvan das 3:6 sicher (85.). Zan Kocuvan schoss mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute das Tor zum 4:6. Am Ende verbuchte SU Zidek Straden II gegen Hatzendorf einen Sieg.

SU Straden II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprang SU Zidek Straden II auf den zehnten Platz der 1. Klasse Süd. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SU Straden II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 32 Gegentreffer fing. SU Zidek Straden II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und fünf Pleiten. SU Straden II beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

USV Raiffeisen WM Hatzendorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. USV Hatzendorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Hatzendorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da USV Raiffeisen WM Hatzendorf insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. USV Hatzendorf wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

Am kommenden Freitag tritt SU Zidek Straden II bei der Reserve von USV RB Weindorf St. Anna/A. an, während Hatzendorf einen Tag später TuS JR Company GmbH Mureck empfängt.

1. Klasse Süd: SU Zidek Straden II – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 6:4 (3:2)

10 Michael Reicht 1:0

12 Alen Brumen 1:1

22 Eigentor durch Markus Auner 2:1

27 Bjoern Degenkolb 2:2

32 Gabriel Tuscher 3:2

50 Marcel Zizek 4:2

61 Raphael Posch 5:2

65 Raphael Posch 6:2

85 Zan Kocuvan 6:3

88 Zan Kocuvan 6:4

