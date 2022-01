Rosige Aussichten: Dockt Coach Nagelsmann beim Letzten Hatzendorf an?

Details Donnerstag, 13. Januar 2022 17:55

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten untersten steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der FC BAD RADKERSBURG in der 1. KLASSE SÜD deutlich den Ton an. Ein 9-Punkte-Vorsprung nach 13 Spielen hat schon etwas. Am 14. bzw. letzten Tabellenplatz ist der USV Raiffeisen WM HATZENDORF mit dürftigen 8 Zählern zu finden. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Der Sektionsleiter Gerald Kern stellt sich den 9 Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Aus unserer Sicht ist der Herbstdurchgang nicht gerade berauschend gewesen! Trotz teilweise guter Leistungen haben wir oftmals trotzdem das Nachsehen gehabt!"

WIE IST DIE STIMMUNG IM VEREIN?

"Die Stimmung im Verein ist angesichts der Tabellensituation sehr gut und wir sind auch sehr optimistisch was die Zukunft anbelangt!"

GIBT ES TRANSFERS ZU VERMELDEN?

"Jetzt im Winter ist es generell schwer Leute zu finden aber es wird Neuzugänge geben!"

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"Handlungsbedarf benötigen wir sicher in der Offensive. Wir müssen uns aber auch defensiv entsprechend verbessern!"

Vorrangiges Ziel des USV Hatzendorf ist es, in naher Zukunft dem letzten Tabellenplatz den Rücken zu kehren.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Wir haben nur einen verletzten Spieler. Der sollte aber im Lauf der Rückrunde wieder in das Geschehen eingreifen!"

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"Ziel ist es sicher einmal aus dem Tabellenkeller weg zu kommen und uns ins Mittelfeld vorzuarbeiten."

WIE WEIT KÖNNTE COVID 19 DER PUNKTEJAGD EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHEN?

"Natürlich ist die ganze Corona Situation nicht gerade angenehm. Aber wir hoffen trotzdem dass die Saison fertig gespielt wird!"

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"Die Meister Kandidaten sind auf jedenfall Bad Radkersburg und St. Anna!"

DIESEN TRAINER BZW. SPIELER WÜRDE ICH GERNE FÜR MEINEN VEREIN VERPFLICHTEN?

"Mit Julian Nagelsmann (Bayern München) auf der Trainerbank und Paulo Dybala (Juventus Turin) in der Offensive, könnten wir frohen Mutes in die Zukunft blicken."

Bild: USV Hatzendorf

by: Roo

