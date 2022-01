Man taumelt in den Seilen: Mureck präsentiert sich als angeschlagener Boxer

Details Freitag, 14. Januar 2022 19:26

137 Tage lang ruht das runde Leder in den unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg gibt der FC BAD RADKERSBURG in der 1. KLASSE SÜD den Ton an. Mit satten 9 Punkten Rückstand ist der USV Raiffeisen Müllex MARKT HARTMANNSDORF der erste Verfolger, Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops wohl bereits gelutscht ist . Am 12. Tabellenplatz ist der TUS JR Company GmbH MURECK mit durchaus verbesserungsfähigen 10 Zählern zu finden. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Trainer Thomas Flock stellt sich den 9 Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Eher durchwachsen. Wir hatten viele verletzte Spieler und waren damit gezwungen, laufend Umstellungen vorzunehmen."

WIE IST DIE STIMMUNG IM VEREIN?

"Mit ansprechenderen Leistungen bzw. Ergebnisse wird auch die Stimmung wieder besser werden. Die in der Kabine bereits vollauf gegeben ist. Können sich die Spieler mit unserer Philiosophie, man setzt durchwegs auf einheimische Spieler, doch durchaus identifizieren,"

GIBT ES TRANSFERS ZU VERMELDEN?

"Kaderveränderungen wird es dieser Übertrittszeit wohl keine geben."

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"Wenn alle verletzten Spieler wieder fit sind, ist das kein Thema für uns."

Der TUS Mureck wurde in der ersten Meisterschaftshälfte doch deutlich unterm Wert geschlagen.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Leider viel zu viele. Insgesamt sind derzeit sechs blessierte Spieler zu beklagen."

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"Mit konstanten Darbietungen zur angestrebten Weiterentwicklung beizutragen."

WIE WEIT KÖNNTE COVID 19 DER PUNKTEJAGD EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHEN?

"Es ist doch anzunehmen, dass mit 2G die Frühjahrs-Meisterschaft durchgezogen wird."

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"Wer wenn nicht Rad Radkersburg, sollte sich diesmal den Meistertitel auf seine Fahnen heften."

BEI WELCHEM VEREIN WÜRDEST DU GERNE EINMAL ALS TRAINER ARBEITEN? ;-)

"Einem Engagment bei Jürgen Klopp (Liverpool) oder Julian Nagelsmann (Bayern München) wäre ich nicht wirklich abgeneigt."

