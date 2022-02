Kommen & Gehen: Kader in Edelsbach wird Frischzellenkur unterworfen

Details Dienstag, 08. Februar 2022 14:37

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Süd lacht nach der Herbstrunde der FC Bad Radkersburg. Dahinter folgt mit bereits einem satten 9-Punkte-Rückstand der USV Raiffeisen Müllex Markt Markt Hartmannsdorf. Mit einem Respektabstand sind dann der Raiffeisenbank Großwilfersdorf/Ilzer SV II, der USV RB Weindorf St. Anna/Aigen II und der SVU RB Tieschen die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der USV Edelsbach RB mittleres Raabtal ist mit 13 Zählern aus 13 Spielen an der verbesserungsfähigen 9. Position zu finden. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Philipp Lehr, Sektionsbeiter in Edelsbach, stellt sich dankenswerterweise den 10 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbstdurchgang zu bewerten?



Philipp Lehr: "Kurz gesagt mit Höhen und Tiefen. Wir hatten einen durchwachsen Herbstdurchgang, können aber mit 4 Siegen und 1 Remis zufrieden sein. Nachdem im Trainersektor aus privaten Gründen ein Umbau stattfand und wir kurzfristig nach einem Ersatz suchten, sind wir auf die Mannschaft sehr stolz, dass sie trotz all dem immer den starken Zusammenhalt bewiesen hat. Hut ab Jungs."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?



Philipp Lehr: "Die größte Stärke, ist der Zusammenhalt in der Mannschaft, auch wenn wir ein paar Spiele nicht super gespielt haben, finde ich, dass das Gefüge in der Mannschaft hervorragend und super ist. Den Hebel gilt es natürlich in der Offensive anzusetzen, wir müssen versuchen auch die wenigen Torchancen zu nutzen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?



Philipp Lehr: "AB: Dusek Mario über 10 Jahre beim Verein ging nach Breitenfeld, Dunkel Markus auch über 10 Jahre beim Verein ging nach Weinburg, Reiterer Christopher ging nach 5 Jahren bei uns nach Breitenfeld, Schaffer Manuel nach langem Aufenthalt verließ er uns in Richtung Nestelbach b. Ilz, Huber Florian Karrierepause, Hödl Jonas Karrierepause, Posch Daniel Karrierepause, Mimohodeg Miguel Karrierepause. Im Namen des gesamten USV Edelsbach, möchte ich mich nochmals bei diesen Herren recht Herzlich für ihre Treue und Hingabe für den Fußball in Edelsbach bedanken. Ihr habt immer einen Platz in unseren Herzen und beim USV Edelsbach. Danke! ZU: Matzl Kevin, Mayfurth Sascha, Reitbauer Markus, Hütter Christoph, Schwarz Dominik, Wilfling Johannes. Stolz sind wir auch, dass wir einheimische Kicker nach längerer Pause wieder aktivieren konnten, dies sind: Fuchs Marcel, Stocker Reinhard, Pichelbauer Manuel."



Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf?

Philipp Lehr: "Im Sturm, aber da haben wir bereits eine interne Lösung gefunden."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Philipp Lehr: "Derzeit nicht und wir hoffen das es auch so bleibt."

In Summe betrachtet bleibt der USV Edelsbach in der Hinrunde doch deutlich hinter den Erwartungen.





Ligaportal: Wann war Trainingsstart?

Philipp Lehr: "Wir begannen am 17. Jänner mit der Vorbereitungszeit."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Philipp Lehr: "Wir hoffen dass die Meisterschaft wie geplant startet und wir so viele Spiele wie möglich gewinnen können, aber in erster Linie sollen die Jungs Spaß am Fußballspielen haben."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G- Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Philipp Lehr: "Die Bereitschaft zur Impfung ist in der Mannschaft sehr hoch, dennoch sollte das Fußballerische wieder in den Vordergrund gerückt werden. Jedem einzelnen Verein sind eh schon genug Hürden und Lasten in dieser Pandemie aufgetragen worden."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Philipp Lehr: "Als stolzer Österreicher sage ich, es wäre schön wenn das ÖFB Team und ganz Österreich wieder an einer WM Endrunde teilnimmt. Aufgeben tut man einen Brief."





Ligaportal: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen?

Philipp Lehr: "Zum Thema Trainer, wir haben bereits ein tolles Trainerteam die eine hervorragende Arbeit leisten. Zum Thema Spieler, wir brauchen keine überbezahlten Stars in unserer Mannschaft, die Jungs die bereits jetzt bei uns spielen, spielen mit Herz."

Bild: USV Edelsbach

© Robert Tafeit