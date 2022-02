Aus 4 mach 1: Markt Hartmannsdorf ist mit dabei im Aufstiegspoker

Details Montag, 14. Februar 2022 07:14

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der 1. Klasse Süd lacht nach der Herbstrunde der FC Bad Radkersburg. Dahinter folgt mit bereits einem satten 9-Punkte-Rückstand der USV Raiffeisen Müllex Markt Markt Hartmannsdorf. Mit einem Respektabstand sind dann der Raiffeisenbank Großwilfersdorf/Ilzer SV II, der USV RB Weindorf St. Anna/Aigen II und der SVU RB Tieschen die nächsten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf, zumindest um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Roman Thomaser, Obmann in Markt Hartmannsdorf, stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Roman Thomaser: "Die Platzierung ist ok, aber spielerisch ist es noch nicht so gelaufen, wie es sich das Trainerteam um Spielertrainer David Sprah gewünscht hat. Es konnten die im Training gezeigten Leistungen nicht immer im Spiel umgesetzt werden, bzw. gab es immer wieder Einbrüche, so wurden Siege in Jagerberg und Straden verschenkt! Somit gibt es noch Luft nach oben. "

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Roman Thomaser: "Die Stärken sind sicher im Kollektiv zu finden, wir haben Routinierte Spieler und sehr viele Jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Kader, zurzeit haben wir in unseren 18 Mann starken Kader, 12 Spieler aus den eigenen Reihen. Das war auch immer das Ziel unseres Vereins, wie ich und meine Kollegen im Jahr 2011 den hoch Verschuldeten HSV übernommen haben, war es für uns wichtig auf den eigenen Nachwuchs zu bauen. Es haben sehr viele Nachwuchsspieler den Sprung in höhere Ligen geschafft. Nun ist es Zeit die Ernte einzufahren, der Hebel ist ganz sicher weiterhin in die Integration der U16 und U17 Spieler anzusetzen und die einheimischen Spieler die momentan in höheren Liegen spielen wieder zurück nach Markt Hartmannsdorf zu holen."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Roman Thomaser: "Es ist bereits gelungen den ersten Spieler Julian Seidnitzer aus der Oberliga von Pischelsdorf zurück in die Heimat zu lotsen, ebenfalls ist es nun gelungen einen Wunschspieler Stefan Platzer an den wir bereits seit Jahren dran sind für den HSV zu begeistern! Da wir momentan einen sehr guten Kader haben, haben wir zwei junge Spieler, Sebastian Ramminger und Patrick Pfeifer für ein halbes Jahr an den Nachbarverein Ottendorf verliehen, damit sie die erste Spielpraxis in der KM zu sammeln können und uns in den nächsten Saisonen weiterhelfen können."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Roman Thomaser: "Momentan ist es wichtig, dass die Mannschaft verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommt und jeder sein Können auf den Platz bringt, dann sehe ich eine sehr ausgewogene Mannschaft, die ohne große Schwierigkeiten die Frühjahresmeisterschaft bestreiten wird!."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Roman Thomaser: "Mit Andreas Schmidt haben wir einen Spieler in unseren Reihen, der Sich im Herbstdurchgang schwer am Knie verletzt hat, er ist aber momentan schon im Lauftraining und wird in den nächsten Wochen das Mannschaftstraining aufnehmen."

Der USV Markt Hartmannsdorf ist durchaus mit guten Aufstiegschancen ausgestattet.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Roman Thomaser: "Trainingsstart war am 29.01. mit einer „kleinen“ Laufeinheit von 14 km, um zu sehen ob die Spieler auch ihr vorgegebenes Heimprogramm umgesetzt haben und alle einen guten Fitnesszustand haben! Es konnten alle Spieler ohne Probleme diese Hürde meistern, seit 1. Feb. trainieren wir unter besten Bedingungen auf unserem Trainingsplatz und der Sporthalle."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Roman Thomaser:Roman Thomaser: "Ganz klar den 2. Platz zu halten und das im Training erarbeitete in den Spielen umzusetzen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Roman Thomaser: "Alle Spieler erfüllen zurzeit den nötigen Status, dass sie trainieren und spielen „dürfen“!

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Roman Thomaser: "Bad Radkersburg wir sich den Meistertitel nicht nehmen lassen. Dahinter sind sicher die 2er Mannschaften aus Ilz und St. Anna die größten Konkurrenten, für den 2. Platz, der für die Relegation und somit einen möglichen Aufstieg wichtig ist. Wir wollen ihn aber von Anfang an verteidigen und die Gebietsliga aufsteigen!"

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Roman Thomaser: "Es wird schwierig werden, aber ich hoffe es natürlich, bei einen Großereignis dabei zu sein, ist für die ganze Fußballnation immens wichtig,"

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen?

Roman Thomaser: "Alles vorhanden, kein Wunsch außer das unser Team von Verletzungen verschont bleibt und die Meisterschaft fair abläuft

Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?"

Bild: USV Markt Hartmannsdorf

© Robert Tafeit