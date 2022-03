Gelungener Auftakt: TUS Mureck stoppt Talfahrt

Details Montag, 21. März 2022 10:49

Die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. steckte gegen TuS JR Company GmbH Mureck eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich TUS Mureck als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 4:2.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Mureck bereits in Front. Nach einem Gestocher im Strafraum markierte Felix Galler in der fünften Minute die Führung. Die Gäste steckten aber nicht auf, waren eigentlich die spielbestimmende Mannschaft. Die Hausherren waren aber vor dem Tor effektiver: Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Marcel Zwillak mit dem 2:0 für die Gastgeber zur Stelle (42.). Mit der Führung für TuS JR Company GmbH Mureck ging es in die Kabine. Der dritte Streich von TUS Mureck war ebenfalls Zwillak vorbehalten (64.). Er vollendete eine schöne Aktion über die rechte Seite mit dem 3:0. Letztlich fuhr Mureck einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, denn Marcel Roth vergab beim Stand von 2:0 einen Elfmeter. Obwohl die Gäste über 90 Minuten mehr vom Spiel hatten, mussten sie schlussendlich die Heimreise ohne Punkte antreten.

Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte TuS JR Company GmbH Mureck endlich wieder einmal drei Punkte.

Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 42-mal war dies der Fall. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog TUS Mureck an Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II vorbei auf Platz zehn. SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II fiel auf die elfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Mureck zur Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV, zeitgleich empfängt Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II USV Edelsbach RB mittleres Raabtal.

Stimme zum Spiel:

Thomas Flock, Trainer Mureck:

"Nach der Coronawoche war das ein gelungener positiver Auftakt. Der Gegner hatte zwar mehr Spielanteile, jedoch haben wir aus unseren Chancen die Tore gemacht".

1. Klasse Süd: TuS JR Company GmbH Mureck – SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, 3:0 (2:0)

5 Felix Galler 1:0

42 Marcel Zwillak 2:0

64 Marcel Zwillak 3:0

Startaufstellungen:

Mureck: Martin Gschier - Lukas Markus Freund, Daniel Reczek, Raphael Grubhofer, Simon Kramberger, Felix Galler - Lukas Flock, Maximilian Gerhard Seemann (K), Oliver Fuchs - Marcel Zwillak, Othmar Roth

St. Stefan/R.: Jan David Freitag - David Neuwirth, Oliver Mellacher (K), Fabian Prischink, Patrick Glieder, Stefan Hütter - Philipp Scherr, David Ettl, Fabian Luttenberger, Niklas Kaufmann - Jan Hiebaum

by René Dretnik