Klare Sache für SVU Tieschen

Details Samstag, 26. März 2022 00:23

SVU Tieschen erreichte einen 3:0-Erfolg bei der Reserve von SU Straden. Tieschen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatten die Gäste nichts anbrennen lassen und waren als 4:1-Sieger vom Platz gegangen.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SVU RB Tieschen das 1:0 (45.). SVU Tieschen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Tieschen erzielte in der 53. Minute das 2:0. Matthias Hatzl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SVU RB Tieschen (88.). Ein starker Auftritt ermöglichte SVU Tieschen am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SU Zidek Straden II.

SU Straden II führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. SU Zidek Straden II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Tieschen ist weiter auf Kurs. Die Saisonbilanz von SVU RB Tieschen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und drei Unentschieden büßte SVU Tieschen lediglich drei Niederlagen ein. Die letzten Resultate von Tieschen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste SU Straden II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: SVU RB Tieschen kassierte insgesamt gerade einmal 1,07 Gegentreffer pro Begegnung.

Am nächsten Samstag reist SU Zidek Straden II zu TuS JR Company GmbH Mureck, zeitgleich empfängt SVU Tieschen SU Riegersburg/Vulkanland.

1. Klasse Süd: SU Zidek Straden II – SVU RB Tieschen, 0:3 (0:1)

88 Matthias Hatzl 0:3

53 Blaz Pazin 0:2

45 Blaz Pazin 0:1