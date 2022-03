USV St. Anna/A. II deklassiert Petersdorf 2

Details Sonntag, 27. März 2022 19:37

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Reserve von USV St. Anna/A. und Petersdorf 2 mit dem Endstand von 9:0. An der Favoritenstellung ließ St. Anna II keine Zweifel aufkommen und trug gegen USV Petersdorf 2 einen Sieg davon. Das Hinspiel war mit einem 4:1 ganz zugunsten von USV RB Weindorf St. Anna/A. II gelaufen.

Ein Doppelpack brachte das Heimteam in eine komfortable Position: Sebastian Kuresch war gleich zweimal zur Stelle (2./18.). Marco Urbanitsch schraubte das Ergebnis in der 20. Minute mit dem 3:0 für USV St. Anna/A. II in die Höhe. Mit dem 4:0 von Manfred Lamprecht für St. Anna II war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Mit dem Tor zum 5:0 steuerte Kuresch bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (36.). Die Partie war für Petersdorf 2 bereits zur Pause gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. USV RB Weindorf St. Anna/A. II zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Alexander Thurner-Seebacher (47./88.) und Urbanitsch (53.) drei weitere Treffer. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab und das Debakel von USV Petersdorf 2 war perfekt.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte USV St. Anna/A. II die Position im oberen Tabellendrittel. Mit 59 geschossenen Toren gehört St. Anna II offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd. Die bisherige Spielzeit von USV RB Weindorf St. Anna/A. II ist weiter von Erfolg gekrönt. USV St. Anna/A. II verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Petersdorf 2 immens. Das Schlusslicht musste schon 47 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv.

St. Anna II wandert mit nun 30 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von USV Petersdorf 2 gegenwärtig trist aussieht.

USV RB Weindorf St. Anna/A. II tritt am kommenden Sonntag bei Union SV Raiba Ottendorf an, Petersdorf 2 empfängt am selben Tag die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R.

1. Klasse Süd: USV RB Weindorf St. Anna/A. II – USV Petersdorf 2, 9:0 (6:0)

88 Alexander Thurner-Seebacher 9:0

53 Marco Urbanitsch 8:0

47 Alexander Thurner-Seebacher 7:0

43 Benjamin Schmerboeck 6:0

36 Sebastian Kuresch 5:0

32 Manfred Lamprecht 4:0

20 Marco Urbanitsch 3:0

18 Sebastian Kuresch 2:0

2 Sebastian Kuresch 1:0