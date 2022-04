USV Edelsbach weiterhin mit löchrigster Defensive der 1. Klasse Süd

Details Samstag, 09. April 2022 11:05

Durch ein 4:1 holte sich die Zweitvertretung von SU Straden zu Hause drei Punkte. Der Gast USV Edelsbach RB mittleres Raabtal hatte das Nachsehen. Die Gastgeber ließen keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierten gegen Edelsbach einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte USV Edelsbach RB mittleres Raabtal durch ein 3:1 für sich entschieden.

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. SU Zidek Straden II ging in Minute 47 in Führung. Raphael Posch versenkte die Kugel zum 2:0 für SU Straden II (72.). Adil Jammouli überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für SU Zidek Straden II (76.). Für das 1:3 von USV Edelsbach zeichnete Kevin Matzl verantwortlich (87.). Mit dem 4:1 sicherte Posch SU Straden II nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (89.). Letzten Endes ging SU Zidek Straden II im Duell mit Edelsbach als Sieger hervor.

SU Straden II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten.

USV Edelsbach RB mittleres Raabtal holte auswärts bisher nur vier Zähler. Mit 60 Toren fingen sich die Gäste die meisten Gegentore in der 1. Klasse Süd ein. Nun musste sich USV Edelsbach schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Edelsbach wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Die Defensivleistung von USV Edelsbach RB mittleres Raabtal lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SU Zidek Straden II offenbarte USV Edelsbach eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. SU Straden II setzte sich mit diesem Sieg von Edelsbach ab und nimmt nun mit 19 Punkten den siebten Rang ein, während USV Edelsbach RB mittleres Raabtal weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

SU Zidek Straden II stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei USV Petersdorf 2 vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt USV Edelsbach TuS JR Company GmbH Mureck.

1. Klasse Süd: SU Zidek Straden II – USV Edelsbach RB mittleres Raabtal, 4:1 (0:0)

89 Raphael Posch 4:1

87 Kevin Matzl 3:1

76 Adil Jammouli 3:0

72 Raphael Posch 2:0

47 Leon Winkler 1:0

Foto: Richard Purgstaller