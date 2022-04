Markt Hartmannsdorf zurück in der Spur

Details Samstag, 16. April 2022 10:45

Für die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. gab es in der Partie gegen USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Markt Hartmannsdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Manuel Brodtrager versenkte den Ball in der 21. Minute im Netz von Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Darko Pavel das 2:0 zugunsten von Hartmannsdorf (41.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Das 1:2 von Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II stellte David Neuwirth sicher (72.). Mit dem 3:1 sicherte Pavel USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (89.). Schlussendlich verbuchte Markt Hartmannsdorf gegen SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II einen überzeugenden Heimerfolg.

Trotz der drei Zähler machte Hartmannsdorf im Klassement keinen Boden gut. Nur dreimal gab sich USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf bisher geschlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Markt Hartmannsdorf noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II nimmt mit 17 Punkten den neunten Tabellenplatz ein. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Kommende Woche tritt Hartmannsdorf bei der Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV an (Samstag, 16:00 Uhr), parallel genießt Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II Heimrecht gegen SG TSV RB Kubica Kirchberg II.

1. Klasse Süd: USV Raiffeisen Müllex Markt Hartmannsdorf – SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II, 3:1 (2:0)

89 Darko Pavel 3:1

72 David Neuwirth 2:1

41 Darko Pavel 2:0

21 Manuel Brodtrager 1:0