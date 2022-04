Radkersburg bekommt Dämpfer

Details Montag, 18. April 2022 21:16

SVU Tieschen stellte Radkersburg ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 2:1 nach Hause. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für Tieschen geendet.

Das Heimteam ging in der zweiten Minute in Führung. Edin Avdic nutzte die Chance für FC Bad Radkersburg und beförderte in der 18. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Der Treffer von Miha Kokol zum Endstand erweckte die Hoffnung, dass SVU RB Tieschen im kommenden Jahr eine Etage höher spielt (70.). Am Ende behielt SVU Tieschen gegen Radkersburg die Oberhand.

Tieschen sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Die Defensive von SVU RB Tieschen (18 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 1. Klasse Süd zu bieten hat. Die Saisonbilanz von SVU Tieschen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und drei Unentschieden büßte Tieschen lediglich drei Niederlagen ein. SVU RB Tieschen scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Die gute Bilanz von FC Bad Radkersburg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher 16 Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Am kommenden Samstag trifft SVU Tieschen auf USV Edelsbach RB mittleres Raabtal, Radkersburg spielt am selben Tag gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – FC Bad Radkersburg, 2:1 (1:1)

70 Miha Kokol 2:1

18 Edin Avdic 1:1

2 Patrick Poelzl 1:0