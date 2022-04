Torfestival: Radkersburg gewinnt zweistellig

Details Sonntag, 24. April 2022 15:22

USV Hatzendorf präsentierte sich gegen Radkersburg in einer desaströsen Verfassung und verlor mit 1:10. FC Bad Radkersburg setzte sich standesgemäß gegen Hatzendorf durch. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für Radkersburg geendet.

Für die 1:0-Führung war Edin Avdic verantwortlich. Vor 70 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Mitja Flisar erhöhte für FC Bad Radkersburg auf 2:0 (17.). Den Vorsprung des Ligaprimus ließ Tadej Flisar in der 19. Minute anwachsen. In der 36. Minute legte Mitja Flisar zum 4:0 zugunsten der Gäste nach. In der 38. Minute brachte Mate Zsamba das Netz für USV Raiffeisen WM Hatzendorf zum Zappeln. Der tonangebende Stil von Radkersburg spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Der fünfte Streich von FC Bad Radkersburg war Andrej Dugolin vorbehalten (48.). Mitja Flisar überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für Radkersburg (53.). Avdic gelang ein Doppelpack (80./82.), mit dem er das Ergebnis auf 10:1 hochschraubte. Schließlich war das Schützenfest für FC Bad Radkersburg beendet und USV Hatzendorf gnadenlos vorgeführt.

Hatzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Auf 14. Rang hielt sich der Gastgeber in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die achte Position inne. USV Raiffeisen WM Hatzendorf befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Radkersburg weiter im Abstiegssog. Nun musste sich USV Hatzendorf schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach 19 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für FC Bad Radkersburg 52 Zähler zu Buche. Bei Radkersburg greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellt FC Bad Radkersburg die beste Defensive der 1. Klasse Süd.

Hatzendorf steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Radkersburg mit aktuell 52 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Samstag trifft USV Raiffeisen WM Hatzendorf auf SVU RB Tieschen, FC Bad Radkersburg spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von USV RB Weindorf St. Anna/A.

1. Klasse Süd: USV Raiffeisen WM Hatzendorf – FC Bad Radkersburg, 1:10 (1:4)

82 Edin Avdic 1:10

80 Edin Avdic 1:9

68 Mitja Flisar 1:8

63 Andrej Dugolin 1:7

53 Mitja Flisar 1:6

48 Andrej Dugolin 1:5

38 Mate Zsamba 1:4

36 Mitja Flisar 0:4

19 Tadej Flisar 0:3

17 Mitja Flisar 0:2

8 Edin Avdic 0:1