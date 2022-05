USV Edelsbach gewinnt hoch gegen Petersdorf 2

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:25

USV Edelsbach kam gegen Petersdorf 2 zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV Edelsbach RB mittleres Raabtal heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

In der 25. Minute erzielte Kevin Matzl das 1:0 für Edelsbach. Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Patrick Scherr schoss die Kugel zum 2:0 für USV Edelsbach RB mittleres Raabtal über die Linie (52.). Hadi Moqdad gelang ein Doppelpack (72./84.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Letzten Endes holte USV Edelsbach gegen USV Petersdorf 2 drei Zähler.

Wann findet der Gastgeber die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Edelsbach setzte es eine neuerliche Pleite, womit USV Petersdorf 2 im Klassement weiter abrutschte. Insbesondere an vorderster Front liegt bei Petersdorf 2 das Problem. Erst 20 Treffer markierte USV Petersdorf 2 – kein Team der 1. Klasse Süd ist schlechter. Petersdorf 2 kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In sieben ausgetragenen Spielen kam USV Petersdorf 2 in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der USV Edelsbach RB mittleres Raabtal auf den elften Rang kletterte. Fünf Siege, zwei Remis und 13 Niederlagen hat USV Edelsbach derzeit auf dem Konto. Nach sechs sieglosen Spielen ist Edelsbach wieder in der Erfolgsspur.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 3,35 Gegentreffer von USV Edelsbach RB mittleres Raabtal stehen 3,35 bei Petersdorf 2 gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Am kommenden Sonntag trifft USV Petersdorf 2 auf SVU RB Tieschen, USV Edelsbach spielt tags zuvor gegen Union SV Raiba Ottendorf.

1. Klasse Süd: USV Petersdorf 2 – USV Edelsbach RB mittleres Raabtal, 0:4 (0:1)

84 Hadi Moqdad 0:4

72 Hadi Moqdad 0:3

52 Patrick Scherr 0:2

25 Kevin Matzl 0:1