Großwilfersdorf/Ilzer SV II schießt Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 01. Mai 2022 19:24

Die Reserve von Großwilfersdorf/Ilzer SV fertigte die Zweitvertretung von SG Kirchberg/R. am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 9:0 ab. Als Favorit rein – als Sieger raus. Großwilfersdorf/Ilz II hat alle Erwartungen erfüllt. Im Hinspiel hatte der Gast einen klaren 6:0-Erfolg gelandet.

Nico Maindl trug sich in der ersten Spielminute in die Torschützenliste ein. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Jonas Ferdinand Kohl den Vorsprung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II. Für ruhige Verhältnisse sorgte Großwilfersdorf/Ilz II, als man das 3:0 besorgte (14.). Mit dem 4:0 durch Lukas Ritter schien die Partie bereits in der 20. Minute mit Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II einen sicheren Sieger zu haben. In der 22. Minute schoss Großwilfersdorf/Ilzer SV II das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Großwilfersdorf/Ilz II dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte Kirchberg II bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II legte in der 54. Minute zum 6:0 nach. Ritter schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 7:0 für Großwilfersdorf/Ilzer SV II in die Höhe. Der Treffer von Thomas Mayer in der 89. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit dem Schlusspfiff hatte SG TSV RB Kubica Kirchberg II das Martyrium überstanden und war mit 0:9 geschlagen.

76 Tore kassierten die Gastgeber bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Süd. In der Defensivabteilung von SG Kirchberg/R. II knirscht es gewaltig, weshalb Kirchberg II weiter im Schlamassel steckt. Im Sturm von SG TSV RB Kubica Kirchberg II stimmt es ganz und gar nicht: 23 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Nun musste sich SG Kirchberg/R. II schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Kirchberg II festigte Großwilfersdorf/Ilz II den dritten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II steht nahezu felsenfest. Erst 19-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Großwilfersdorf/Ilzer SV II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Großwilfersdorf/Ilz II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am kommenden Sonntag trifft SG TSV RB Kubica Kirchberg II auf SU Zidek Straden II, Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II spielt tags zuvor gegen SU Riegersburg/Vulkanland.

1. Klasse Süd: SG TSV RB Kubica Kirchberg II – Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II, 0:9 (0:5)

89 Thomas Mayer 0:9

65 Clemens Seifried 0:8

60 Lukas Ritter 0:7

54 Clemens Seifried 0:6

22 Lucas Friedl 0:5

20 Lukas Ritter 0:4

14 Samuel Hoefler 0:3

12 Jonas Ferdinand Kohl 0:2

1 Nico Maindl 0:1