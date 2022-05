Doppelpack-Flisar knackt Rekordmarke bei Radkersburg-Sieg gegen USV St. Anna/A. II

Details Sonntag, 01. Mai 2022 23:42

FC Bad Radkersburg und die Reserve von USV RB Weindorf St. Anna/A. lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Auch wenn das Ergebnis recht knapp ausfiel, wurde Radkersburg der Favoritenrolle somit gerecht. Die Bad Radkersburger hatten aber noch einen Grund zum Feiern - Tormaschine Mitja Flisar erzielte sein 350. Meisterschaftstreffer im steirischen Unterhaus.

Tormaschine Mitja Flisar knackte mit seinem Doppelpack die Rekordmarke von 350+ Treffern

Im ersten Durchgang stand das Spiel auf Messers Schneide

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Nico Salamun sein Team in der 26. Minute. Mitja Flisar glich nur wenig später für FC Bad Radkersburg aus (30.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Eine Minute später ging Radkersburg durch den zweiten Treffer von Flisar in Führung. Für das 3:1 des Gastgebers zeichnete Dejan Benkic verantwortlich (54.). Andreas List war es, der in der 70. Minute den Ball im Gehäuse des Tabellenführers unterbrachte. Unter dem Strich verbuchte FC Bad Radkersburg gegen USV St. Anna/A. II einen 3:2-Sieg.

Nach 20 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Radkersburg 55 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 100 Treffern stellt FC Bad Radkersburg den besten Angriff der 1. Klasse Süd. In den letzten fünf Partien rief Radkersburg konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Radkersburg wird der Titel nur mehr schwer zu nehmen sein

Kurz vor Saisonende steht St. Anna II mit 40 Punkten auf Platz vier. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV RB Weindorf St. Anna/A. II bisher 12 Siege, vier Remis und vier Niederlagen. USV St. Anna/A. II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft FC Bad Radkersburg auf die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R, St. Anna II spielt am selben Tag gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

1. Klasse Süd: FC Bad Radkersburg – USV RB Weindorf St. Anna/A. II, 3:2 (1:1)

70 Andreas List 3:2

54 Dejan Benkic 3:1

51 Mitja Flisar 2:1

30 Mitja Flisar 1:1

26 Nico Salamun 0:1

Startformationen:

FC Bad Radkersburg: Andrej Fajfar - Anej Meznaric, Dejan Benkic, Alexander Knoller, Jure Jevsenak, Elias Zenz - Andrej Dugolin (K), Tadej Flisar, Robin Mass - Mitja Flisar, Edin Avdic

St. Anna/A.: Thomas Fleischhacker, Alexander Thurner-Seebacher, Nico Salamun, Jonas Karl Unger, Andreas List (K), Jakob Elias Pfleger, Zak Pucko, Sebastian Kuresch, Matej Rogac, Benjamin Schmerböck, Marco Urbanitsch

by René Dretnik

Foto: Matija Flisar