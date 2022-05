Schlag ins Kontor von SU Riegersburg

Details Montag, 09. Mai 2022 17:36

Die Zweitvertretung von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SU Riegersburg/Vulkanland. Die Überraschung blieb aus: Gegen Großwilfersdorf/Ilzer SV II kassierte SU Riegersburg eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte Großwilfersdorf/Ilz II durch einen 2:0-Erfolg bei Riegersburg die drei Punkte eingefahren.

Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Felix Seifried beförderte das Leder zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (36.). Mit der Führung für Großwilfersdorf/Ilzer SV II ging es in die Kabine. Lukas Ritter legte in der 62. Minute zum 3:0 für Großwilfersdorf/Ilz II nach. SU Riegersburg/Vulkanland wurde deutlich abgehängt, als Großwilfersdorf/Ilzer SV II auf 4:0 erhöhte (79.). Letztlich feierte Großwilfersdorf/Ilz II gegen SU Riegersburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Das Konto von Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II zählt mittlerweile 47 Punkte. Damit steht Großwilfersdorf/Ilzer SV II kurz vor Saisonende auf einem starken dritten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Großwilfersdorf/Ilz II ist die funktionierende Defensive, die erst 19 Gegentreffer hinnehmen musste. Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Großwilfersdorf/Ilzer SV II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Riegersburg führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Großwilfersdorf/Ilz II ist FC Bad Radkersburg (Samstag, 18:30 Uhr). SU Riegersburg/Vulkanland misst sich am selben Tag mit der Reserve von SU Zidek Straden (17:00 Uhr).

1. Klasse Süd: Raiffeisenbank Großwilfersdorf Ilzer SV II – SU Riegersburg/Vulkanland, 4:0 (2:0)

79 Matthias Walter 4:0

62 Lukas Ritter 3:0

36 Felix Seifried 2:0

4 Matthias Walter 1:0