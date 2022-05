Ausgleichstor von Brodtrager bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 29. Mai 2022 18:58

Union SV Ottendorf kam gegen Markt Hartmannsdorf zu einem klaren 4:1-Erfolg. Das Hinspiel bei Ottendorf hatte Hartmannsdorf schlussendlich mit 4:0 für sich entschieden.

Manuel Gruber brachte USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf in der 19. Minute ins Hintertreffen. Manuel Brodtrager war zur Stelle und markierte das 1:1 der Gastgeber (30.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Kevin Kollegger brachte Union SV Raiba Ottendorf nach 47 Minuten die 2:1-Führung. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Sascha Hirmann schnürte einen Doppelpack (52./64.), sodass der Gast fortan mit 4:1 führte. Die 1:4-Heimniederlage von Markt Hartmannsdorf war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Hartmannsdorf befindet sich mit 42 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Kurz vor Saisonende besetzt Union SV Ottendorf mit 38 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Ottendorf in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Während Markt Hartmannsdorf am kommenden Samstag SVU RB Tieschen empfängt, bekommt es Union SV Raiba Ottendorf am selben Tag mit der Zweitvertretung von SG TSV RB Kubica Kirchberg zu tun.

1. Klasse Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – Union SV Raiba Ottendorf, 1:4 (1:1)

64 Sascha Hirmann 1:4

52 Sascha Hirmann 1:3

47 Kevin Kollegger 1:2

30 Manuel Brodtrager 1:1

19 Manuel Gruber 0:1