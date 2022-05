Negativlauf unterbrochen: Petersdorf II triumphiert über SG Kirchberg/R. II

Details Sonntag, 29. Mai 2022 19:00

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von USV Petersdorf 2. Die Gäste setzten sich mit einem 2:1 gegen die Reserve von SG TSV RB Kubica Kirchberg durch. Hängende Köpfe bei den Platzherren von SG Kirchberg/R. II, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel hatte Petersdorf 2 als 2:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Kirchberg II geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Manuel Gietler das schnelle 1:0 für USV Petersdorf 2 erzielte. Mathias-Miguel Breton Henriquez versenkte die Kugel zum 2:0 für Petersdorf 2 (25.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des Schlusslichts in die Kabine. In der 58. Minute brachte Dionard Shabani den Ball im Netz von USV Petersdorf 2 unter. Unter dem Strich verbuchte Petersdorf 2 gegen SG TSV RB Kubica Kirchberg II einen 2:1-Sieg.

SG Kirchberg/R. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende steht die Heimmannschaft mit 21 Punkten auf Platz zehn. 29:85 – das Torverhältnis von Kirchberg II spricht eine mehr als deutliche Sprache. SG TSV RB Kubica Kirchberg II musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SG Kirchberg/R. II insgesamt auch nur sechs Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Kirchberg II. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Mit erschreckenden 95 Gegentoren stellt USV Petersdorf 2 die schlechteste Abwehr der Liga. Petersdorf 2 bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und 18 Pleiten. USV Petersdorf 2 beendete die Serie von zwölf Spielen ohne Sieg.

Als Nächstes steht für SG TSV RB Kubica Kirchberg II eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen Union SV Raiba Ottendorf. Petersdorf 2 empfängt parallel SU Riegersburg/Vulkanland.

1. Klasse Süd: SG TSV RB Kubica Kirchberg II – USV Petersdorf 2, 1:2 (0:2)

58 Dionard Shabani 1:2

25 Mathias-Miguel Breton Henriquez 0:2

9 Manuel Gietler 0:1