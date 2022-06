Markt Hartmannsdorf siegt souverän

Details Montag, 13. Juni 2022 10:11

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf gewann mit 4:1 gegen die Zweitvertretung von SG TSV RB Kubica Kirchberg und verabschiedete sich mit einem Sieg in die Saisonpause. Markt Hartmannsdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Die Gäste hatten im Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

Lukas Rabl nutzte die Chance für Hartmannsdorf und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Manuel Brodtrager trug sich in der 69. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 3:0 von USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf sorgte Sebastian Zoller, der in Minute 81 zur Stelle war. Für das 1:3 von SG Kirchberg/R. II zeichnete Rene Almbauer verantwortlich (83.). Wolfgang Hutter stellte schließlich in der 90. Minute den 4:1-Sieg für Markt Hartmannsdorf sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Hartmannsdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Kirchberg II.

Mit Rang neun hat SG TSV RB Kubica Kirchberg II am Ende der Spielzeit eine Position im unteren Mittelfeld inne. Das Hauptmanko des Heimteams lag in dieser Saison in der Defensive, die insgesamt 89 Gegentreffer hinnehmen musste. SG Kirchberg/R. II schnitt insgesamt mäßig ab. Sieben Siege und drei Remis stehen 16 Niederlagen gegenüber.

Zum Ende des Fußballjahres bekleidet USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf den fünften Tabellenplatz. Im Angriff agierte Markt Hartmannsdorf im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 63 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Hartmannsdorf weist mit 13 Siegen, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Die letzten Resultate von USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

1. Klasse Süd: SG TSV RB Kubica Kirchberg II – USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf, 1:4 (0:1)

90 Wolfgang Hutter 1:4

83 Rene Almbauer 1:3

81 Sebastian Zoller 0:3

69 Manuel Brodtrager 0:2

24 Lukas Rabl 0:1