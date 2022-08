St.Margarethen-Kirchberg II leistet nur wenig Widerstand

Details Montag, 08. August 2022 10:47

Die Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg konnte SVU RB Tieschen zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:5.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. SVU Tieschen ging in Minute 54 in Führung. St.Margarethen-Kirchberg II geriet deutlicher in Rückstand, als Tieschen auf 2:0 erhöhte (69.). In der 75. Spielminute setzte sich das Heimteam erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 sorgte SVU Tieschen in Minute 80. In der 82. Minute legte Tieschen zum 5:0 nach. Schließlich feierte SVU RB Tieschen gegen SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am nächsten Samstag reist SVU Tieschen zu SC Breitenfeld an der Rittschein, zeitgleich empfängt St.Margarethen-Kirchberg II SU Riegersburg/Vulkanland.

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg II, 5:0 (0:0)

82 Christian Kurzweil 5:0

80 Christian Kurzweil 4:0

75 Rok Kocuvan 3:0

69 Rok Zdovc 2:0

54 Luka Kotnik 1:0