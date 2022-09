Last-Minute-Held Barbaric schlägt zu!

Details Montag, 12. September 2022 13:28

SC Breitenfeld an der Rittschein und TuS JR Company GmbH Mureck boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Daniel Lipp brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Marcel Zwillak das 1:1 zugunsten von TUS Mureck (42.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Buuuuuuaah, Kramberger (Mureck) knallt einen Weitschuss an die Latte, da hat der Torwart nur noch hinterher geschaut Mosando321, Ticker-Reporter

Stephan Grabner machte in der 53. Minute das 2:1 von SC Breitenfeld perfekt. In der 86. Minute war Zwillak mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In der Nachspielzeit schockte Niko Barbaric Mureck, als er das Führungstor für Breitenfeld erzielte (93.). Am Schluss siegte SC Breitenfeld an der Rittschein gegen TuS JR Company GmbH Mureck.

Für SC Breitenfeld gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die drei Punkte brachten den Gastgeber in der Tabelle voran. Breitenfeld liegt nun auf Rang fünf.

TUS Mureck muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit sieben Zählern aus fünf Spielen stehen die Gäste momentan im Mittelfeld der Tabelle.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am 24.09.2022 empfängt SC Breitenfeld an der Rittschein in der nächsten Partie USV Raiffeisen WM Hatzendorf. Mureck tritt am Freitag bei SVU RB Tieschen an.

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – TuS JR Company GmbH Mureck, 3:2 (1:1)

93 Niko Barbaric 3:2

86 Marcel Zwillak 2:2

53 Stephan Grabner 2:1

42 Marcel Zwillak 1:1

11 Daniel Lipp 1:0