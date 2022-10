TUS Mureck spielt bei Petersdorf II groß auf

Details Montag, 10. Oktober 2022 22:38

TuS JR Company GmbH Mureck kam gegen die Zweitvertretung von Petersdorf zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier ging TUS Mureck als Favorit ins Spiel gegen Petersdorf II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Für das erste Tor sorgte Othmar Roth. In der zehnten Minute traf der Spieler von Mureck ins Schwarze. In der 30. Minute überwanden die Gäste die Abwehr von Petersdorf II und beförderten das Leder ins gegnerische Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. TuS JR Company GmbH Mureck baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marcel Zwillak in der 91. Minute traf. Ein starker Auftritt ermöglichte TUS Mureck am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Petersdorf II.

Wasserflaschen sind Mangelware bei Mureck, Spieler bekommen Wasser von den Fans Andi Bar, Ticker-Reporter

Petersdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die Ausbeute der Offensive ist bei Petersdorf II verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte Petersdorf II bisher drei Siege und kassierte sieben Niederlagen. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Petersdorf II. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Der Zu-null-Sieg lässt Mureck passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Offensive von TuS JR Company GmbH Mureck in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Petersdorf II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer von TUS Mureck in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit von Mureck ist weiter von Erfolg gekrönt. TuS JR Company GmbH Mureck verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate von TUS Mureck konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Petersdorf II tritt das nächste Mal in 25 Wochen, am 01.04.2023, bei USV Raiffeisen WM Hatzendorf an. Mureck erwartet am Samstag die Reserve von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen.

1. Klasse Süd: Petersdorf II – TuS JR Company GmbH Mureck, 0:3 (0:2)

91 Marcel Zwillak 0:3

30 Lorenz Weiss 0:2

10 Othmar Roth 0:1