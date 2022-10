Erfolgsserie von Markt Hartmannsdorf setzt sich gegen SVU Tieschen fort

Details Montag, 17. Oktober 2022 19:36

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Markt Hartmannsdorf mit 2:1 gegen SVU Tieschen für sich entschied. Vollends überzeugen konnte Hartmannsdorf dabei jedoch nicht.

Die Gäste gingen nach vier Minuten in Führung. Luka Kotnik sicherte Tieschen vor 200 Zuschauern die Führung (4.) - nach einem Tormannfehler versenkte er den Ball in den Maschen. Komfortabel war die Pausenführung des Gasts nicht, aber immerhin ging SVU RB Tieschen mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Mit einem schnellen Doppelpack (58./63.) zum 2:1 schockte Marian Fuchs SVU Tieschen und drehte das Spiel. Bei diesen beiden Treffern war die Tieschener Abwehr nicht ganz unbeteiligt. Am Schluss schlug USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf Tieschen mit 2:1.

Fazit: Hartmannsdorf versucht Kombinationen herauszuspielen sie werden jedoch sehr früh von dem starken Pressing der Gäste in Empfang genommen! Spannendes Spiel! Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Markt Hartmannsdorf ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 1. Klasse Süd. Der Defensivverbund der Gastgeber ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sieben kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Hartmannsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile neun Siege und ein Unentschieden zu Buche. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Trotz der Schlappe behält SVU RB Tieschen den fünften Tabellenplatz bei. SVU Tieschen verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Die Leistungskurve von Tieschen zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Beide Mannschaften erwartet erst einmal eine mehrwöchige Spielpause. Weiter geht es für Markt Hartmannsdorf, wenn SU Riegersburg/Vulkanland am 31.03.2023 zu Gast ist. SVU RB Tieschen bestreitet das nächste Spiel einen Tag später bei der Reserve von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg.

1. Klasse Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – SVU RB Tieschen, 2:1 (0:1)

63 Marian Fuchs 2:1

58 Marian Fuchs 1:1

4 Luka Kotnik 0:1

Startformationen:

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Erik Skodnik - Stefan Platzer, Sebastian Zoller, Borut Roposa - Jernej Balazic, Noah Fürntrath, Rok Roposa, David Sprah, Martin Sampl - Andreas Schmidt (K), Marian Fuchs

Tieschen: Klemen Zupet - Jernej Pelcl, Manuel Macher (K), Blaz Pazin, Lukas Friedl, Borut Uhan - Dugaxhin Shabani, Tobias Fortmüller - Matthias Hatzl, Sebastian Urdl, Luka Kotnik



by René Dretnik