Kantersieg: Markt Hartmannsdorf brettert über Riegersburg drüber

Details Samstag, 01. April 2023 00:46

SU Riegersburg blieb gegen Markt Hartmannsdorf chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Hartmannsdorf setzte sich standesgemäß gegen Riegersburg durch. Im Hinspiel hatte USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf mit 3:1 die Oberhand behalten.

SU Riegersburg/Vulkanland geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Stefan Platzer das schnelle 1:0 für Markt Hartmannsdorf erzielte. Marian Fuchs trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für Hartmannsdorf ging es in die Kabine. Rok Roposa legte in der 59. Minute zum 3:0 für den Tabellenführer nach. Andreas Schmidt besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für die Gastgeber (81.). Am Ende kam USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf gegen SU Riegersburg zu einem verdienten Sieg.

Wer soll Markt Hartmannsdorf noch stoppen? Hartmannsdorf verbuchte gegen Riegersburg die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Mit nur sieben Gegentoren stellt USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf die sicherste Abwehr der Liga. Markt Hartmannsdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile zehn Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt SU Riegersburg/Vulkanland weiter im Schlamassel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SU Riegersburg alles andere als positiv.

Hartmannsdorf wandert mit nun 31 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Riegersburg gegenwärtig trist aussieht.

Am nächsten Samstag reist USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf zur Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R, zeitgleich empfängt SU Riegersburg/Vulkanland die Zweitvertretung von SG Kubica/Bauer Bikes St.Margarethen-Kirchberg.

1. Klasse Süd: USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf – SU Riegersburg/Vulkanland, 4:0 (2:0)

81 Andreas Schmidt 4:0

59 Rok Roposa 3:0

33 Marian Fuchs 2:0

7 Stefan Platzer 1:0

Aufstellungen:

USV Zauntechnik Hutter Müllex Markt Hartmannsdorf: Clemens Legenstein - Stefan Platzer, Sebastian Zoller, Marcel Maier, Borut Roposa - Jernej Balazic, Noah Fürntrath, Rok Roposa, David Sprah - Andreas Schmidt (K), Marian Fuchs

Ersatzspieler: Wolfgang Hutter, Matthias Rehn, Michael Ulz, Fabian Damm, Moritz Jeindl, Jan Andre Fuchs

Riegersburg: David König - Ing. Markus Rauch, Jakob Feier, Kevin Iber, Rene Juric - Paul Erkenger, Tobias Felkl, Stefano Iber (K), Julian Kaspar, Christian Wolf - Leo Hafner

Ersatzspieler: Dennis Meier, Florian Eibl, Lukas Kleinschuster, Michael Szukits, Raphael Amtmann

by ReD

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei