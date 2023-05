Glanzvorstellung: TUS Mureck gewährt Ehrentreffer

Details Montag, 15. Mai 2023 22:08

SVU Tieschen konnte TUS Mureck nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Mureck wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte TuS JR Company GmbH Mureck Tieschen in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

108 Zuschauer sahen, wie Lukas Flock in der fünften Minute das 1:0 für TUS Mureck markierte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Maximilian Gerhard Seemann schnürte einen Doppelpack (8./30.), sodass das Heimteam fortan mit 3:0 führte. Mit dem 4:0 durch Raffael Grabler schien die Partie bereits in der 33. Minute mit Mureck einen sicheren Sieger zu haben.

Die Gäste spielen hinten herum. Mureck sieht das schon seit den ersten Spielminuten und stehen dadurch sehr hoch da keine weiten Bälle von den Gästen kommen. Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Das überzeugende Auftreten von TuS JR Company GmbH Mureck fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Ognjen Vukovic erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für SVU RB Tieschen. Obwohl TUS Mureck nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SVU Tieschen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 4:1.

So stehts um die Teams

Im Tableau hatte der Sieg von Mureck keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Mit dem Sieg baute TUS Mureck die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte TuS JR Company GmbH Mureck neun Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Tieschen ist Mureck weiter im Aufwind.

In der Tabelle liegt SVU RB Tieschen nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SVU Tieschen bisher zehn Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Am 20.05.2023 empfängt TuS JR Company GmbH Mureck in der nächsten Partie SU Riegersburg/Vulkanland. Tieschen hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 26.05.2023 gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

1. Klasse Süd: TuS JR Company GmbH Mureck – SVU RB Tieschen, 4:1 (4:0)

68 Ognjen Vukovic 4:1

33 Raffael Grabler 4:0

30 Maximilian Gerhard Seemann 3:0

8 Maximilian Gerhard Seemann 2:0

5 Lukas Flock 1:0

Startaufstellungen:

Mureck: Martin Gschier - Simon Kramberger, Maximilian Gerhard Seemann, Felix Galler, Lukas Markus Freund - Lukas Flock, Gerd Ringer (K), Christoph Fuchs - Raffael Grabler, Sebastian Trummer, Othmar Roth

Tieschen: Klemen Zupet - Simon Weghofer, Jernej Pelcl, Matthias Hatzl, Borut Uhan (K) - Tobias Fortmüller, Rok Zdovc, Rok Kocuvan - Luka Kotnik, Ognjen Vukovic, Sebastian Urdl

