Hatzendorf verschenkt Führung - Breitenfeld wacht erst nach dem Rückstand auf

Hatzendorf und SC Breitenfeld lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Die Ausgangslage sprach für Breitenfeld, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel gegen die Gäste hatte USV Raiffeisen WM Hatzendorf für sich entschieden und einen 1:0-Sieg gefeiert.

Hatzendorf führte nach zehn Minuten mit 2:0

Eigentlich begann die Begegnung für die Hausherren nach Wunsch. Bereits in der ersten Minute waren sie brandgefährlich in der Box der Breitenfelder anzutreffen - der Ball ging aber nur an die Stange. In Minute 3 stellte Florian Lipp die Führung von USV Hatzendorf sicher. Der Angreifer traf vor 150 Zuschauern zum 1:0. Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marc-Andre Siegl (10.).

Doch nun lehnten sich die Hatzendorfer zu weit zurück - ein Fehler wie sich im Nachhinhein herausstellen sollte. Bernhard Haidinger verkürzte für SC Breitenfeld an der Rittschein später in der 18. Minute auf 1:2. Für das zweite Tor von SC Breitenfeld war Moritz Pfeiffer verantwortlich, der in der 25. Minute das 2:2 besorgte. Vor dem Seitenwechsel sorgte Sasa Levacic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Breitenfeld. Zur Pause war wieder alles in Ordnung - Hatzendorf wusste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Was ein historisches Spiel. Wer wird heute wohl als Sieger vom Platz gehen?! Pelge Hayer, Ticker-Reporter

In der zweiten Hälfte zeigte sich der SC Breitenfeld an der Rittschein unbeeindruckt vom Rückstand und so drehten Michael Heininger (62.) und Haidinger (91.) mit ihren Treffern das Spiel. USV Raiffeisen WM Hatzendorf hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Die Rückrunde verlief für USV Hatzendorf bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte Hatzendorf noch kein einziges Mal. USV Raiffeisen WM Hatzendorf verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. USV Hatzendorf verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur zwei Punkte ein.

Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat SC Breitenfeld derzeit auf dem Konto. Breitenfeld befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

SC Breitenfeld an der Rittschein setzte sich mit diesem Sieg von Hatzendorf ab und belegt nun mit 22 Punkten den sechsten Rang, während USV Raiffeisen WM Hatzendorf weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag trifft USV Hatzendorf auf SVU RB Tieschen, SC Breitenfeld spielt tags darauf gegen Union SV Raiba Ottendorf.

Ich bin mit der Darbietung meiner Jungs nicht zufrieden. Sie haben nicht das gespielt, was sie hätten spielen sollen. So eine Einstellung, wie sie manche an den Tag legen, gefällt mir gar nicht. Franz Weigl, Hatzendorf-Trainer

1. Klasse Süd: USV Raiffeisen WM Hatzendorf – SC Breitenfeld an der Rittschein, 3:4 (3:2)

91 Bernhard Haidinger 3:4

62 Michael Heininger 3:3

44 Sasa Levacic 3:2

25 Moritz Pfeiffer 2:2

18 Bernhard Haidinger 2:1

10 Marc-Andre Siegl 2:0

3 Florian Lipp 1:0

