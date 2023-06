Klare Angelegenheit für Mureck - Petersdorf II lässt sich überrumpeln

Details Samstag, 03. Juni 2023 18:20

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich TUS Mureck und die Reserve von Petersdorf mit dem Endstand von 7:0. Mureck hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel hatte TuS JR Company GmbH Mureck für klare Verhältnisse gesorgt und einen 3:0-Sieg verbucht.

TUS Mureck ging durch Konstantin Radl in der elften Minute in Führung. Alexander Gschier versenkte die Kugel zum 2:0 für Mureck (30.). Mit dem 3:0 von Christoph Fuchs für TuS JR Company GmbH Mureck war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Noch vor der Halbzeit legte Gschier seinen zweiten Treffer nach (41.). TUS Mureck dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Mureck zeigte auch weiterhin keine Gnade. So schossen Othmar Roth (52./90.) und Lukas Flock (82.) drei weitere Treffer. Schlussendlich setzte sich TuS JR Company GmbH Mureck mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch den Erfolg verbesserte sich TUS Mureck im Klassement auf Platz zwei.

Kurz vor Saisonende steht Petersdorf II mit 14 Punkten auf Platz neun. 21:71 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich Petersdorf II schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach der klaren Niederlage gegen Mureck ist Petersdorf II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Süd. Petersdorf II ist nach sechs sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während TuS JR Company GmbH Mureck mit insgesamt 39 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist.

Für TUS Mureck steht als Nächstes eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag geht es zur Zweitvertretung von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen.

1. Klasse Süd: TuS JR Company GmbH Mureck – Petersdorf II, 7:0 (4:0)

90 Othmar Roth 7:0

82 Lukas Flock 6:0

52 Othmar Roth 5:0

41 Alexander Gschier 4:0

34 Christoph Fuchs 3:0

30 Alexander Gschier 2:0

11 Konstantin Radl 1:0

Startaufstellungen:

Mureck: Martin Gschier - Dominik Hanschek, Maximilian Gerhard Seemann, Lukas Haas - Lukas Flock, Gerd Ringer (K), Christoph Fuchs, Lorenz Weiß - Othmar Roth, Konstantin Radl, Alexander Gschier

Ersatzspieler: Daniel Reczek, Oliver Fuchs, David Rohrbacher, Thomas Flock, Simon Kramberger, Michael Oberer

Petersdorf II: Ernö Kovacs - Matic Embreus, Edmond Serfecz, Manuel Kniewallner - Luka Gorecan, David Kusic (K), Hasan Can Yarim, Markus Kubat - Dominik Horvath, Lukas Veit, Ludwig Schützenhofer

Ersatzspieler: Fabian Tertinjek

