Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II mit gelungenem Saisonausklang

Details Montag, 12. Juni 2023 21:00

Die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. erreichte zum Saisonabschluss einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte USV Hatzendorf für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Tor, Toor, Tooor für SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II zum 1:0 nach einem langem abschlag setzt sich die Nummer 14 Hütter durch und schiebt vorm Tormann alleine ein David Neuwirth, Ticker-Reporter

In der 14. Minute traf Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II zum ersten Mal ins Schwarze. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Gerald Kern bereits wenig später besorgte (17.). SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II stellte mit dem 2:1 in der 19. Minute die Weichen auf Sieg. In der 20. Minute schoss die Heimmannschaft das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Tor, Toor, Tooor für SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II zum 3:1 verwertet souverän ins linke untere Eck David Neuwirth, Ticker-Reporter

Mit dem 4:1 für Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). In der 82. Minute lenkte Patrick Glieder den Ball zugunsten von Hatzendorf ins eigene Netz. In ruhiges Fahrwasser brachte SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II sich, indem man das 5:2 erzielte (85.). Schlussendlich verbuchte Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II gegen USV Raiffeisen WM Hatzendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Ein hochverdienter Heimsieg in Jagerberg David Neuwirth, Ticker-Reporter

Nach allen 20 Spielen findet sich Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse Süd vorbereiten. Die Leistung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II in dieser Saison war ein einziges Trauerspiel. Nach vorne ging wenig und die Abwehr war voller Löcher, sodass Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II auf das traurige Torverhältnis von 23:49 blickt. Zum Saisonabschluss weist Jgbg./Kirchbach/St.Stefan II lediglich drei Siege vor, denen vier Remis und 13 Niederlagen gegenüberstehen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

USV Hatzendorf steht nach allen Spielen auf Platz sieben und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Vom Glück verfolgt war der Gast in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

1. Klasse Süd: SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 5:2 (3:1)

85 Moritz Pein 5:2

82 Eigentor durch Patrick Glieder 4:2

57 Stefan Huetter 4:1

20 Moritz Pein 3:1

19 Elias Wurzinger 2:1

17 Gerald Kern 1:1

14 Stefan Huetter 1:0

Startaufstellungen:

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Michael Voller, Sebastian Sterf, Elias Wurzinger, Moritz Pein, Fabian Luttenberger, Lukas Leber, Stefan Hütter, Tobias Seebacher, David Scheucher, Patrick Glieder (K), Tobias Sudy

Ersatzspieler: Marvin Konrad, Niklas Kaufmann, Pascal Hörtl, David Drukesitz, Tobias Erhard

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf - Sasa Levacic, Alexander Manninger, Matthias Hartinger - Sung-Eun An, Bernhard Koller (K), Florian Lipp, Michael Geiger, Gerald Kern - Maximilian Putz, Primoz Slekovec

Ersatzspieler: Marcel Hermann Ettl

by ReD

