Doppelschlag von Wild trifft SU Riegersburg hart

Die Gäste erfüllten die letzte Pflichtaufgabe und siegten wenig überraschend gegen SU Riegersburg mit 2:0. Pflichtgemäß strich Union SV Ottendorf gegen Riegersburg drei Zähler ein. Ottendorf hatte im Hinspiel mit 2:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für SU Riegersburg/Vulkanland und Union SV Raiba Ottendorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Thomas Wild brachte SU Riegersburg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 82. und 86. Minute vollstreckte. Zum Schluss feierte Union SV Ottendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gastgeber.

Riegersburg mit drei großen Chancen, aber der Tormann von Ottendorf hat alle drei echt stark gehalten. Manuel Maninger, Ticker-Reporter

Nach allen 20 Spielen findet sich Riegersburg in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der 1. Klasse Süd vorbereiten. Zum Saisonabschluss weist SU Riegersburg/Vulkanland lediglich sechs Siege vor, denen zwei Remis und zwölf Niederlagen gegenüberstehen. Neun Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von SU Riegersburg der nun abgeschlossenen Saison.

Nach allen 20 Spielen steht Ottendorf auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Union SV Raiba Ottendorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 50 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im gesamten Saisonverlauf holte Union SV Ottendorf 14 Siege und zwei Remis und musste nur vier Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Ottendorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – Union SV Raiba Ottendorf, 0:2 (0:0)

86 Thomas Wild 0:2

82 Thomas Wild 0:1

