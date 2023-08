SC Breitenfeld gewährt Petersdorf II lediglich den Ehrentreffer

Details Montag, 14. August 2023 22:33

Mit 1:4 verlor Petersdorf II am vergangenen Samstag deutlich gegen SC Breitenfeld an der Rittschein. Die Überraschung blieb aus - wie bereits im Vorfeld erwartet, setzte sich der Favorit klar durch.

Die ersten 15 minuten sind gespielt..unglaubliches Tempo von beiden Mannschaften. El Loco, Ticker-Reporter

Petersdorf II geriet in der 14. Minute ins Hintertreffen. Simon Kopinja beförderte das Leder zum 2:0 von SC Breitenfeld über die Linie (20.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Christoph Paulitsch brachte Breitenfeld in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (47.). Stephan Grabner legte in der 51. Minute zum 4:0 für SC Breitenfeld an der Rittschein nach. Petersdorf II gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer (93.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter reklamierte SC Breitenfeld gegen Petersdorf II einen ungefährdeten Heimerfolg und damit drei Punkte zum Saisonstart für sich.

4:1 Petersdorf - Weltklasse Assist von Suka El Loco, Ticker-Reporter

Kommenden Dienstag (17:00 Uhr) muss SC Breitenfeld auswärts antreten. Es geht gegen die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. Petersdorf II hat am Samstag Heimrecht und begrüßt USV Raiffeisen WM Hatzendorf.

1. Klasse Süd: SC Breitenfeld an der Rittschein – Petersdorf II, 4:1 (2:0)

93 Teodor Vodeb 4:1

51 Stephan Grabner 4:0

47 Christoph Paulitsch 3:0

20 Simon Kopinja 2:0

14 Florian Reisinger 1:0

Aufstellungen:

Breitenfeld: Stiven Lacko, Moritz Pfeiffer, Christoph Paulitsch, Simon Feiertag, Florian Reisinger, Simon Kopinja, Michael Heininger, Niko Barbaric, Stephan Grabner (K), Daniel Lipp, Bernhard Haidinger

Ersatzspieler: Moritz Jeindl, Franz Josef Stocker, Mario Dusek, Sebastian Schmidt, Jan Andre Fuchs, Florian Prehm

Petersdorf II: Ernö Kovacs - David Kusic (K), Edmond Serfecz, Fabian Tertinjek - Bojan Peter Muzsi, Dominik Horvath, Matic Embreus, Lukas Veit - Arian Suka, Teodor Vodeb, Samet Duman

Ersatzspieler: Ledion Tafilaj, Patrick Wonisch

by ReD

