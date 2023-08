SC Breitenfeld verteidigt die Tabellenführung

Details Dienstag, 15. August 2023 23:42

Die Reserve von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 2:5-Niederlage gegen SC Breitenfeld an der Rittschein verdaut werden. Der Gast führt die Tabelle an.

Der erst 17-jährige Simon Feiertag stand erneut in der Startelf der Gäste und zeigte eine couragierte Leistung

Vier Tore und spannende Minuten vor der Pause

Moritz Pein brachte Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. in der siebten per Elfmeter Minute nach vorn. In der 17.Minute vergab Breitenfeld die Möglichkeit zum Ausgleich, jedoch verschoss Kopinja diesen. Es folgten Chancen auf beiden Seiten und dann eine Schlussphase der ersten Halbzeit, die es in sich hatte.

Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Bernhard Haidinger aufseiten von SC Breitenfeld das 1:1 (40.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Florian Reisinger das 2:1 nach (41.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Christian Kurzweil bereits wenig später besorgte (43.).

Wunderschöne Vorbereitung von Pein und Kurzweil verwandelt eiskalt. Kreizeck Werner, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin als Schiedsrichter Greistorf zur Halbzeit pfiff.

Nach der Pause trafen nur noch die Gäste

Stephan Grabner stellte die Weichen für Breitenfeld auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 3:2 zur Stelle war. Simon Kopinja beseitigte mit seinen Toren (68./85.) die letzten Zweifel am Sieg der Gäste. Die 2:5-Heimniederlage von Jgbg./Kirchbach/St.Stefan war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff. Das Team von Trainer Hackl war am Feiertag in der zweiten Halbzeit einfach effektiver. Die Gastgeber konnten ihre Chancen nicht verwerten. Die Gastgeber liefen in der abgelaufenen Saison mit 13 Punkten auf dem zehnten Rang der Tabelle ein.

SC Breitenfeld an der Rittschein hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden in der Tablle inne.

So geht es für die Teams in der Meisterschaft weiter

Nächster Prüfstein für SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II ist USV Raiffeisen WM Hatzendorf (Samstag, 15:00 Uhr). SC Breitenfeld misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von USV RB Pflegerbau St. Anna am Aigen (17:00 Uhr).

Aufstellungen:

SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II: Michael Voller - Patrick Glieder (K), Tobias Jakob Nagl - Moritz Pein, Niklas Kaufmann, Tobias Mörth, Fabian Luttenberger, Daniel Hirschmann - Philipp Scherr, Nico Luttenberger, Christian Kurzweil



Ersatzspieler: Tobias Erhard, Oliver Mellacher, Sebastian Sterf, Jakob Neubauer, Lukas Leber, Tobias Sudy



Trainer: Bernhard Tartler

Breitenfeld: Stiven Lacko, Moritz Pfeiffer, Christoph Paulitsch, Simon Feiertag, Moritz Jeindl, Florian Reisinger, Simon Kopinja, Niko Barbaric, Stephan Grabner (K), Daniel Lipp, Bernhard Haidinger



Ersatzspieler: Stefan Prehm, Michael Heininger, Franz Josef Stocker, Julian Krotscheck, Sebastian Schmidt, Jan Andre Fuchs



Trainer: Martin Hackl Bericht Florian Kober

1. Klasse Süd: SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. II – SC Breitenfeld an der Rittschein, 2:5 (2:2)

85 Simon Kopinja 2:5

68 Simon Kopinja 2:4

51 Stephan Grabner 2:3

43 Christian Kurzweil 2:2

41 Florian Reisinger 1:2

40 Bernhard Haidinger 1:1

7 Moritz Pein 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.