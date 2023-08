Spannende Partie: USV Raiffeisen WM Hatzendorf gewinnt knapp gegen Petersdorf II

Details Montag, 21. August 2023 20:27

In einem packenden Aufeinandertreffen zwischen Petersdorf II und USV Raiffeisen WM Hatzendorf behielt letzteres Team die Oberhand und sicherte sich den Sieg mit einem späten Treffer. Das Spiel endete 1:0 für Hatzendorf.

Keine Tore im ersten Durchgang

Die erste Halbzeit war von intensivem Wettbewerb geprägt, wobei beide Teams die Gelegenheit nutzten, um gefährliche Angriffe aufzubauen. Jedoch waren die Angriffe oft von Unsicherheiten geprägt, besonders aufgrund von Schwierigkeiten mit dem Matchball, der offenbar von schlechter Qualität war. Trotzdem kämpften beide Mannschaften unermüdlich um den Vorteil, aber zur Halbzeitpause blieb der Spielstand unverändert, 0:0.

Die zweite Halbzeit brachte eine gesteigerte Intensität auf den Platz. Das Spiel wurde hektischer, da beide Teams den Sieg anstrebten. In der 60. Minute sah Samet Duman von Petersdorf II die gelbe Karte aufgrund unsportlichen Verhaltens, was die aufgeheizte Stimmung weiter anheizte. Nur eine Minute später, in der 61. Minute, traf Samet Duman erneut auf Probleme, als er wegen Kritik an dieser Entscheidung die Gelb-Rote Karte erhielt und vom Platz geschickt wurde. Dies bedeutete, dass Petersdorf II für den Rest des Spiels mit einem Spieler weniger auskommen musste.

Gelb und Gelb-Rot binnen einer Minute für Samet Duman

Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in der 89. Minute, als Marcel Ettl von USV Raiffeisen WM Hatzendorf eine Chance nutzte und den Ball ins Netz schoss. Der Jubel der Hatzendorf-Spieler kannte keine Grenzen, da dieser späte Treffer den Sieg für ihr Team bedeutete.

Insgesamt war es eine Partie voller Spannung, Dramatik und intensiver Konkurrenz. USV Raiffeisen WM Hatzendorf sicherte sich mit einem hart erkämpften Tor in der Schlussphase den Sieg gegen Petersdorf II. Die Hatzendorf-Spieler feierten ihren Erfolg, während Petersdorf II trotz des engagierten Spiels mit leeren Händen dastand.

Als Nächstes steht für Petersdorf II eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SVU RB Tieschen. USV Raiffeisen WM Hatzendorf tritt einen Tag später daheim gegen die Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. an.

Stimme zum Spiel:

Jonny Smith, Ligaportal-Liveticker-Reporter:

"Es mangelte an Passgenauigkeit."

1. Klasse Süd: Petersdorf II – USV Raiffeisen WM Hatzendorf, 0:1 (0:0)

89 Marcel Hermann Ettl 0:1

Aufstellungen:

Petersdorf II: Ernö Kovacs - David Kusic (K) - Bojan Peter Muzsi, Dominik Horvath, Matic Embreus, Manuel Kniewallner, Lukas Veit, Aldon Tafilaj - Arian Suka, Teodor Vodeb, Samet Duman

Ersatzspieler: Ledion Tafilaj, Drilan Tafilaj, Fabian Tertinjek, Ludwig Schützenhofer, Esmaeil Hossinpour

USV Raiffeisen WM Hatzendorf: Ernst Wolf, Jan Niklas Friedl, Marcel Hermann Ettl, Matthias Becker, Florian Lipp, Borut Roposa, Gerald Kern (K), Marc-Andre Siegl, Manuel Lösch, Zan Kocuvan, Dominik Seidl

Ersatzspieler: Fade Al Aboudi, Michael Groß, Alexander Manninger, Primoz Slekovec

by René Dretnik

Fotos: USV Hatzendorf/Facebook

