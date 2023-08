Na bumm: SVU Tieschen verteilt keine Gastgeschenke und deklassiert Petersdorf II

Details Montag, 28. August 2023 22:33

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SVU RB Tieschen und Petersdorf II mit dem Endstand von 8:1. Bei heissen Temperaturen fuhren die Hausherren mit den Gästen Schlitten.

Schöner Heber über die Verteidigung von der Nummer 15. Der Keeper ist zu langsam und die Nummer 9 schiebt ins lange Eck zur Führung ein. Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Vor 78 Zuschauern markierte Luka Zalokar das 1:0 (2.). Bereits in der 13. Minute erhöhte Sebastian Urdl den Vorsprung von SVU Tieschen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Matija Kolar, als er das 3:0 für den Ligaprimus besorgte (39.). Das überzeugende Auftreten des Gastgebers fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Der Anschlusstreffer, Tieschen wird nachlässig P. II kontert schnell Nummer 8 setzt sich durch 3 Spieler durch und haut das Runde ins eckige. Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Für das 1:3 von Petersdorf II zeichnete Dominik Horvath verantwortlich (51.). Tieschen spielte weiter nach vorne und so traf Zalokar (56./75.) und Samir Krasniqi (70.) ins gegnerische Tor. In der 76. Minute legte Kolar zum 7:1 zugunsten von SVU RB Tieschen nach. Daniel Pichler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SVU Tieschen (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Tieschen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Muss auch hier erwähnt werden eine top Leistung vom Unparteiischen Simon Neubauer, Ticker-Reporter

Die errungenen drei Zähler gingen für SVU RB Tieschen einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Nach drei bestrittenen Begegnungen ist Petersdorf II Letzter der 1. Klasse Süd. Einen klassischen Fehlstart legten die Gäste hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Tieschen stellt sich am Sonntag (17:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SG Jagerberg/Kirchbach/St.Stefan/R. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Petersdorf II SU Riegersburg/Vulkanland.

1. Klasse Süd: SVU RB Tieschen – Petersdorf II, 8:1 (3:0)

84 Daniel Pichler 8:1

76 Matija Kolar 7:1

75 Luka Zalokar 6:1

70 Samir Krasniqi 5:1

56 Luka Zalokar 4:1

51 Dominik Horvath 3:1

39 Matija Kolar 3:0

13 Sebastian Urdl 2:0

2 Luka Zalokar 1:0

Aufstellungen: Tieschen: Klemen Zupet - Jan Klobasa, Simon Weghofer, Jernej Pelcl, Matthias Hatzl, Borut Uhan (K) - Samir Krasniqi, Dionard Shabani - Luka Zalokar, Sebastian Urdl, Matija Kolar



Ersatzspieler: Alex Sipek, Daniel Pichler, Tobias Fortmüller, Oliver Frankl, Lukas Friedl



Trainer: Alois Sundl

Petersdorf II: Ernö Kovacs, David Kusic (K), Bojan Peter Muzsi, Arian Suka, Dominik Horvath, Aldon Tafilaj, Alexander Ettinger, Ledion Tafilaj, Manuel Kniewallner, Lukas Veit, Christian Kniewallner



Ersatzspieler: Fabian Tertinjek, Patrick Resch, Esmaeil Hossinpour



Trainer: Ludwig Schützenhofer by ReD Foto: SVU Tieschen

