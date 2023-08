SU Riegersburg überflügelt St.Margarethen-Kirchberg II in der Tabelle

Details Montag, 28. August 2023 23:12

Das Auswärtsspiel von Kirchberg-St.Margarethen ll endete erfolglos. Gegen SU Riegersburg gab es nichts zu holen. Die Heimmannschaft gewann die Partie mit 2:1.

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Dominik Posch vor 80 Zuschauern ins Netz. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Georg Harhammer ließ sich in der 63. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Riegersburg. Dass SU Riegersburg/Vulkanland in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tobias Felkl, der in der 74. Minute zur Stelle war. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte SU Riegersburg schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Riegersburg.

In dieser Saison sammelte der Gast bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog SU Riegersburg/Vulkanland an Kirchberg-St.Margarethen ll vorbei auf Platz drei. SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll fiel auf die sechste Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für SU Riegersburg ist auf gegnerischer Anlage die Zweitvertretung von Petersdorf (Samstag, 17:00 Uhr). SG Kirchberg-St.Margarethen ll misst sich am gleichen Tag mit TuS JR Company GmbH Mureck.

1. Klasse Süd: SU Riegersburg/Vulkanland – SG Kubica/Bauer Bikes Kirchberg-St.Margarethen ll, 2:1 (0:1)

74 Tobias Felkl 2:1

63 Georg Harhammer 1:1

44 Dominik Posch 0:1

